مؤشّر في صورة.. هل حسم "عبيد" تموضعه في المجلس البلدي لطرابلس؟

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الصورة، اعتُبرت بمثابة مؤشر إضافي يعزّز المعطيات المتداولة حول توجّه العبيد إلى الاصطفاف إلى جانب "نسيج" داخل الجديد، ما يُعيد رسم التوازنات الداخلية على قاعدة 12 مقابل 12، في ظل غياب أي أكثرية حاسمة حتى اللحظة.