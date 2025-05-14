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لبنان

مؤشّر في صورة.. هل حسم "عبيد" تموضعه في المجلس البلدي لطرابلس؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2025 | 15:56
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خلال حفل تكريمي نُظّم لمتطوّعات "نسيج طرابلس" تقديراً لمبادرتهن في إزالة صور المرشحين بعد انتهاء العملية الانتخابية، التُقطت صورة جماعية جمعت عدداً من أعضاء اللائحة مع الفائز الوحيد عن "حراس المدينة" إبراهيم العبيد.
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الصورة، اعتُبرت بمثابة مؤشر إضافي يعزّز المعطيات المتداولة حول توجّه العبيد إلى الاصطفاف إلى جانب "نسيج" داخل المجلس البلدي الجديد، ما يُعيد رسم التوازنات الداخلية على قاعدة 12 مقابل 12، في ظل غياب أي أكثرية حاسمة حتى اللحظة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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