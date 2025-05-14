خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري

من المرتقب أن تصل إلى خلال شهري وآب المقبلين، كمية ، بالإضافة إلى نحو 70 ألف طن متري من مادة الفيول أويل لزوم توليد الطاقة الكهربائية.

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وتأتي هذه الكميات المطلوبة لصالح ، ما سيساهم في رفع معدل التغذية الكهربائية خلال الصيف.

وقالت مصادر في مؤسسة " " لـ" " إنَّ معدل التغذية الحالية يتراوح بين 4 إلى 6 ساعات يومياً، موضحة أنَّ وجود كميات إضافية من "الفيول أويل" سيساهم في استقرار الشبكة وتحسين التغذية خلال أشهر الصيف.