Advertisement

لبنان

خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-05-2025 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1360483-638828622260969232.jpg
Doc-P-1360483-638828622260969232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المرتقب أن تصل إلى لبنان خلال شهري تموز وآب المقبلين، كمية النفط العراقي، بالإضافة إلى نحو 70 ألف طن متري من مادة الفيول أويل لزوم توليد الطاقة الكهربائية.
Advertisement
 
وتأتي هذه الكميات المطلوبة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ما سيساهم في رفع معدل التغذية الكهربائية خلال الصيف.
 
وقالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنَّ معدل التغذية الحالية يتراوح بين 4 إلى 6 ساعات يومياً، موضحة أنَّ وجود كميات إضافية من "الفيول أويل" سيساهم في استقرار الشبكة وتحسين التغذية خلال أشهر الصيف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترقبوا ما سيجري عام 2050.. ماذا ينتظر كوكب الأرض؟
lebanon 24
15/05/2025 01:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
للناخبين في البقاع.. خبرٌ يهمكم
lebanon 24
15/05/2025 01:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن الإنتخابات.. ماذا سيجري الخميس؟
lebanon 24
15/05/2025 01:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقبوا.. هذا ما ينتظر "سعر الذهب"
lebanon 24
15/05/2025 01:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:19 | 2025-05-14
17:18 | 2025-05-14
16:56 | 2025-05-14
16:06 | 2025-05-14
16:00 | 2025-05-14
15:56 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24