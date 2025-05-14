هكذا تُلاحق إسرائيل "حزب الله".. تقرير مهم!

نشرت مجلة "the cradle" تقريراً جديداً قالت فيه إن "الحملة السياسية والعسكرية المتعددة الأطراف التي تشنها ضد تهدف إلى إضعاف ، وشل الدولة".

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واعتبر التقرير الذي ترجمهُ " " إنّ استمرار الاعتداءات على لبنان، يأتي ضمن استراتيجية إقليمية مُنسقة تجمع بين الضغط الدبلوماسي الأميركي والضربات العسكرية الإسرائيلية، والمستهدف الأساس من ذلك هو "حزب الله".

ورأى التقرير أن إسرائيل تسعى للقضاء على "عناصر مُحددة من حزب الله وتدمير البنية التحتية العسكرية التي أُضيفت مؤخراً إلى قائمة أهدافها، ومنع الحزب من إعادة بناء ترسانتها بعد وقف إطلاق النار".

ويلفت التقرير إلى أنه إلى جانب حسابات ساحة المعركة، تشن حرباً نفسية تستهدف الجمهورين اللبناني والإسرائيلي على حد سواء، مشيراً إلى أن إسرائيل تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي العام، واقناع الشعب اللبناني، خصوصاً قاعدة حزب الله، بأن عقيمة وتفتقر إلى الجدوى".

وتابع: "الهدف إذاً هو الردع بالإدراك، وبتصعيد الضربات وإطلاق التهديدات العلنية، تريد إسرائيل إظهار حزب الله مكشوفاً وضعيفاً وتحت المراقبة الدائمة".

وأضاف: "أيضاً، تعمل إسرائيل في الوقت نفسه على تجريد حزب الله من شرعيته السياسية والاجتماعية، كما أنها تُصرّ على أن جهود حزب الله لإعادة البناء تُجبرها على شنّ هجوم استباقي".