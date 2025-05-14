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لبنان

في محافظة جبل لبنان.. استكمال انتخاب رؤساء عدد من البلديات

Lebanon 24
14-05-2025 | 14:30
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أجريت في سرايا بعبدا، اليوم الأربعاء، جلسات انتخاب عدد من رؤساء البلديات بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي.
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وفي ما يلي قائمة بالرؤساء الذين تم انتخابهم:
 
 
- بلدية ارصون: وليام وليام الياس رئيساً للبلدية وجميل حريز نائباً للرئيس
 
 
- بلدية القرية إيهاب عادل ضو رئيساً للبلدية و فراس سهيل طربيه نائباً للرئيس
 
- بلدية شويت هاني سامي ابو سعيد رئيساً و نقولا الياس متنى نائباً للرئيس

- ىبلدية قبيع مازن حاتم زين الدين رئيساً و سامر غالب زيتوني نائباً للرئيس

- بلدية زندوقة جورج سمير الاسمر رئيساً و ريشار منير رزق الله نائباً للرئيس

- بلدية فرن الشباك رزق الله ريمون سمعان رئيساً لبلدية فرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر و كلود سليم البستاني نائباً للرئيس

- بلدية راس الحرف طوني مخايل الاسمر رئيساً و عبده زيدان المير نائباً للرئيس

- بلدية دير الحرف طوني شفيق ابو جوده رئيساً و فادي جورج ابو جودة نائباً للرئيس

- بلدية صليما قاسم فارس المصري رئيساً و جان الياس فريحة نائباً للرئيس

- بلدية راس المتن بسام أنور مكارم رئيساً ورفعت يوسف نويهض نائباً للرئيس

- بلدية بتبيات مجدي قاسم شعبان رئيساً و مزيد خطار سويد نائباً للرئيس

- بلدية بتخنيه عصام فؤاد ابو الحسن رئيساً و مروان جميل ابو الحسن نائباً للرئيس

- بلدية وادي شحرور السفلى جورج الياس ابو راشد رئيساً فريدريك انطوان خير نائباً للرئيس

- بلدية بطشيه -المرداشة ميشال جورج الخوري رئيساً وانطوان سمير ضو نائباً للرئيس

- بلدية جوار الحوز فادي حنا مراد رئيساً و عبدو اسعد مرقس نائباً للرئيس

- بلدية دليبة رودريك قيصر مهاوج رئيساً و ريمون طانيوس عاد نائباً للرئيس.
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