في محافظة جبل لبنان.. استكمال انتخاب رؤساء عدد من البلديات

أجريت في سرايا ، اليوم الأربعاء، جلسات انتخاب عدد من رؤساء البلديات بحضور محافظ القاضي محمد المكاوي.

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وفي ما يلي قائمة بالرؤساء الذين تم انتخابهم:

- بلدية ارصون: وليام وليام الياس رئيساً للبلدية وجميل حريز نائباً للرئيس



- بلدية القرية إيهاب عادل ضو رئيساً للبلدية و فراس سهيل نائباً للرئيس

- بلدية هاني سامي ابو سعيد رئيساً و الياس متنى نائباً للرئيس



- ىبلدية قبيع مازن حاتم رئيساً و سامر غالب نائباً للرئيس



- بلدية زندوقة سمير الاسمر رئيساً و ريشار منير نائباً للرئيس



- بلدية رزق الله ريمون سمعان رئيساً لبلدية فرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر و كلود سليم نائباً للرئيس



- بلدية راس الحرف طوني مخايل الاسمر رئيساً و عبده نائباً للرئيس



- بلدية دير الحرف طوني شفيق رئيساً و فادي جورج نائباً للرئيس



- بلدية صليما فارس المصري رئيساً و جان الياس فريحة نائباً للرئيس



- بلدية راس المتن بسام أنور مكارم رئيساً ورفعت يوسف نويهض نائباً للرئيس



- بلدية بتبيات مجدي قاسم شعبان رئيساً و مزيد خطار سويد نائباً للرئيس



- بلدية بتخنيه عصام رئيساً و مروان جميل ابو الحسن نائباً للرئيس



- بلدية وادي شحرور السفلى جورج الياس ابو راشد رئيساً فريدريك انطوان خير نائباً للرئيس



- بلدية بطشيه -المرداشة ميشال جورج رئيساً وانطوان سمير ضو نائباً للرئيس



- بلدية جوار فادي حنا مراد رئيساً و عبدو اسعد مرقس نائباً للرئيس



- بلدية دليبة رودريك مهاوج رئيساً و ريمون طانيوس عاد نائباً للرئيس.