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لبنان
في محافظة جبل لبنان.. استكمال انتخاب رؤساء عدد من البلديات
Lebanon 24
14-05-2025
|
14:30
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أجريت في سرايا
بعبدا
، اليوم الأربعاء، جلسات انتخاب عدد من رؤساء البلديات بحضور محافظ
جبل لبنان
القاضي محمد المكاوي.
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وفي ما يلي قائمة بالرؤساء الذين تم انتخابهم:
- بلدية ارصون: وليام وليام الياس رئيساً للبلدية وجميل حريز نائباً للرئيس
- بلدية القرية إيهاب عادل ضو رئيساً للبلدية و فراس سهيل
طربيه
نائباً للرئيس
- بلدية
شويت
هاني سامي ابو سعيد رئيساً و
نقولا
الياس متنى نائباً للرئيس
- ىبلدية قبيع مازن حاتم
زين الدين
رئيساً و سامر غالب
زيتوني
نائباً للرئيس
- بلدية زندوقة
جورج
سمير الاسمر رئيساً و ريشار منير
رزق الله
نائباً للرئيس
- بلدية
فرن الشباك
رزق الله ريمون سمعان رئيساً لبلدية فرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر و كلود سليم
البستاني
نائباً للرئيس
- بلدية راس الحرف طوني مخايل الاسمر رئيساً و عبده
زيدان
المير
نائباً للرئيس
- بلدية دير الحرف طوني شفيق
ابو جوده
رئيساً و فادي جورج
ابو جودة
نائباً للرئيس
- بلدية صليما
قاسم
فارس المصري رئيساً و جان الياس فريحة نائباً للرئيس
- بلدية راس المتن بسام أنور مكارم رئيساً ورفعت يوسف نويهض نائباً للرئيس
- بلدية بتبيات مجدي قاسم شعبان رئيساً و مزيد خطار سويد نائباً للرئيس
- بلدية بتخنيه عصام
فؤاد
ابو الحسن
رئيساً و مروان جميل ابو الحسن نائباً للرئيس
- بلدية وادي شحرور السفلى جورج الياس ابو راشد رئيساً فريدريك انطوان خير نائباً للرئيس
- بلدية بطشيه -المرداشة ميشال جورج
الخوري
رئيساً وانطوان سمير ضو نائباً للرئيس
- بلدية جوار
الحوز
فادي حنا مراد رئيساً و عبدو اسعد مرقس نائباً للرئيس
- بلدية دليبة رودريك
قيصر
مهاوج رئيساً و ريمون طانيوس عاد نائباً للرئيس.
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