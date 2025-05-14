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لبنان

اجتماع لنقابة موظفي الخليوي: متمسكون بتحصيل كافة الحقوق

Lebanon 24
14-05-2025 | 15:03
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عقدت "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي" في لبنان، اجتماعًا في حضور محامية النقابة، لمتابعة مسألة تحصيل الحقوق وتحصينها.
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وجرى خلال الإجتماع، وفق البيان، التواصل مع المديرين العامين للشركتين، حيث أكدا أن "الأرقام المطلوبة الخاصة بالمستحقات قد أُرسلت إلى وزارة الاتصالات بانتظار الموافقة النهائية عليها".
 

وأضاف البيان: "من هنا، فنحن نعول على توجهات معالي الوزير الذي كان قد ابدى كل الإيجابية بإعطاء أصحاب الحقوق حقهم وبطريقة عادلة ووفقا" للتقييم السنوي للأداء المعمول به في الشركتين".
 

كذلك، تم التأكيد خلال الاتصال مع شركة الفا على أن الحق المتعلق ببدل الاتصالات وبدل الغذاء و السلفة على الراتب سيتم العمل على معالجته.
 

وختم البيان مؤكداً أنه "المتابعة ستستمر، كما أنه سيتم اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والتحركات المشروعة لضمان تحصيل كافة الحقوق وتحصين المكتسبات".
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