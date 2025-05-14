زيارة اورتاغوس رهن الاجراءات جنوب الليطاني واليونيفيل قلقة من العدائية الإسرائيلية

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ينتظر ملف الوضع الحدودي مع ، استئناف التواصل الديبلوماسي بين والجانب الأميركي، ويبدو ان اي زيارة قريبة لنائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة لبيروت ترتبط بمراقبة الجانب الأميركي للإجراءات المتصلة بنزع السلاح في جنوب الليطاني وشماله ومدى التقويم الإيجابي أو السلبي الذي يجريه الجانب الأميركي في هذا الشأن.وأما الموقفان السعودي والأميركي من لبنان خلال انعقاد القمة الأميركية- الخليجية في أمس، فتمثل الأول منهما ولي السعودي للموضوع اللبناني في الكلمة التي القاها بقوله: "نجدد دعمنا للجهد الذي يقوده فخامة الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية لإصلاح المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته".وبدوره، قال الرئيس عن لبنان: "إن لبنان يحظى بفرصة جديدة مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين، وأن هناك فرصة حقيقية لمستقبل خالٍ من " " في لبنان"، مؤكداً أن "فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه".، جدّد المتحدث باسم سام وربيرغ التاكيد "أننا نريد أن نقدم دعمًا كاملًا للشعب اللبناني، ولدى لبنان الآن رئيس وحكومة جديدة وسنستمر في دعم ".وكان برز تطور خطير في اعلان "اليونيفيل" في بيان، "قلقها إزاء الموقف العدائي الأخير، الذي اتخذته قوات جيش الدفاع والمتعلق بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها بالقرب من الخط الأزرق، بما في ذلك الحادث الذي وقع أمس (الثلاثاء) حيث أصابت نيران مباشرة محيط موقع لليونيفيل جنوب قرية كفرشوبا". وأشارت إلى أن "في حادثة الأمس، التي وقعت قرابة السابعة والثلث مساء، لاحظ جنود حفظ السلام إطلاق طلقتين ناريتين من جنوب الخط الأزرق، أصابت إحداهما قاعدة اليونيفيل"، لافتة إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها موقع لليونيفيل بشكل مباشر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر". وأوضحت أنها "رصدت ما لا يقل عن أربعة حوادث أخرى تضمنت إطلاق جيش الدفاع نيرانه، بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق"، وقالت: "في الأيام الأخيرة، رصدت اليونيفيل أيضا سلوكاً عدائياً آخر من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي تجاه جنود حفظ السلام الذين يقومون بأنشطة عملياتية، وفقا لقرار 1701".أضافت: "أفاد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل الذين كانوا يقومون بدورية مع الجيش اللبناني، بالقرب من مارون الراس، بأنهم استهدفوا بشعاع ليزر من موقع قريب لجيش الدفاع الإسرائيلي. وفي حادثة أخرى جنوب علما الشعب في 7 مايو، وجهت أشعة ليزر نحو دورية تابعة لليونيفيل من دبابتين من طراز ميركافا تابعتين لجيش الدفاع الإسرائيلي. وبينما بدأت الدورية بالتحرك، حلّقت طائرة مسيّرة فوقها على ارتفاع خمسة أمتار تقريبا، وتبعتها لمسافة كيلومتر تقريبا. وفي حادثة منفصلة، في اليوم نفسه، حلّقت طائرة استطلاع مراراً وتكراراً فوق موقع لليونيفيل شرق حولا"، وأكدت أن "اليونيفيل تحتج على كل هذه الأعمال"، مشيرة إلى أنها "تواصل تذكير كل الجهات الفاعلة بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكاتها، واحترام حرمة أصولها ومبانيها في كل الأوقات".وأمس، جددت إسرائيل استهدافاتها جنوباً حيث قامت طائرة مسيّرة إسرائيلية باستهداف سيارة بصاروخين على طريق قعقعية الجسر - وادي الحجير، . وكتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس": هاجمت طائرات جيش الدفاع في منطقة قعقعية الجسر في جنوب لبنان وقضت على أحد عناصر "حزب الله" الذي كان يشغل منصب قائد مجمع قبريخا في "الحزب". وصباح يوم أمس أُصيبت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعطل تقني أدّى إلى سقوطها وانفجارها داخل منزل في بلدة شبعا - قضاء حاصبيا، واقتصرت الأضرار على الماديات.