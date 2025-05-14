استمرار الاتصالات لتحقيق المناصفة في انتخابات بيروت خوفا من التشطيب

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استمرت التحضيرات لانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات والبقاع وبعلبك- الهرمل الاحد المقبل، وسط استمرار الهواجس حول تحقيق المناصفة في بيروت بسبب الخوف من التشطيب، وهو ما كان مدعاة اطلاق اركان اللائحة الائتلافية (بيروت بتجمعنا) وداعميها من كل الاحزاب والاطياف نداءات لعدم التشطيب.وليلا صدرت نتائج بلدية بعد سلسلة عمليات تدقيق قامت بها لجان القيد العليا، حيث سجل فوز لائحة رؤية طرابلس المدعومة من النواب :فيصل كرامي،وأشرف ريفي،وعبد كبارة وطه ناجي بـ12 مقعداً، ولائحة نسيج طرابلس بـ11 مقعداً، ولائحة حراس المدينة بمقعد واحد.وقال عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب الدكتور حكيم لـ «اللواء»: ان الاتصالات لا زالت قائمة لضمان الالتزام بالتصويت للائحة" بيروت بتجمعنا" وعدم التشطيب، والمطلوب استمرار التجنيد لدى اهل بيروت وبخاصة للتصويت للائحة التي لا تضم حزبيين بل مجموعة منتقاة من عائلات بيروت مدعومة من الاحزاب لأنهاجامعة لكل الاطياف، مع التأكيد انه ليس الحل الانسب لمعالجة الهواجس القائمة بل هي مرحلة مؤقتة، بل يجب لاحقا ايجاد حل قانوني نهائي لهذه المسألة وبما يرضي ايضا هواجس الطائفة السنية، لكننا لانستطيع الغاء الانتخابات ولا بد من اتمام الاستحقاق بما هو الافضل لبيروت واهلها عبر تنفيذ البرنامج الانمائي.وعن تقديره لموقف الشارع البيروتي لا سيما مناصري ،؟ قال حكيم: ان اكد عند لقائنا به حرصه على وحدة بيروت وبلديتها،ولكنه اعطى الخيار لمناصريه وقد ينقسموا بالتصويت بين اللوائح تبعا لقناعاتهم.وختم حكيم بالقول: المهم ان لا نعيد التجربة مع من خدعنا بالانتخابات النيابية تحت شعارات التغيير وتراجعوا عنها.وقال احمد الحجار قبيل ان كل الأجهزة الإدارية قامت بدورها والعملية في طرابلس سليمة لا شك فيها وبنتائجها ولا تزوير. كما رأس الوزير الحجار، في مكتبه، إجتماعا لغرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية وفريق عمل الوزارة في حضور محافظي بيروت القاضي مروان عبود، القاضي كمال ابو جوده وبعلبك الهرمل بشير خضر والقضاة المعنيين، جرى خلاله مناقشة التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجري يوم الأحد المقبل في كل من محافظات بيروت، البقاع وبعلبك-الهرمل، وشدّد الوزير الحجار على ضرورة إستتباب الأمن خلال اليوم الإنتخابي والعمل على إنجاحه بشفافية تامة وحيادية مطلقة. هذا وأجرى الوزير الحجار خلال الإجتماع عينه تقييما شاملا للعملية الإنتخابية التي جرت في محافظتي وعكار مثنيا على الجهود التي بُذلت لإنجاحها.الى ذلك، اقفل منتصف ليل الثلثاء - الاربعاء باب الترشح الى الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء النبطية، وسجل في دوائر سرايا النبطية الحكومية 918 مرشحا لعضوية المجالس البلدية، و308 مرشحين لمقعد مختار وعضو اختياري، سيتنافسون في 40 بلدة في .واشرفت محافظ النبطية الدكتورة هويدا من مكتبها في السرايا، على هذا اليوم، بهدف المتابعة والتوجيه وتسهيل امور المرشحين.وقد سجل في اليوم الاخير، تقديم 203 طلبات ترشح الى الانتخابات البلدية، و57 طلب ترشح الى الانتخابات الاختيارية في قضاء النبطية.وفازت تسع بلديات بالتزكية في منطقة جزين، بعد اقفال باب الترشحات للانتخابات البلدية والاختيارية، هي: وادي الليمون، كفرجرة، عازور، وادي جزين، كرخا، قطين وحداب، الحمصية، صيدون وجرنايا.