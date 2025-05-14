تهديدات أمنية قبل زيارة عباس

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كتبت امال خليل في"الاخبار":لم تستطع مديرة الأونروا استكمال زيارتها إلى أمس، بعدما تصدّى لها الأهالي احتجاجاً على «تجميد عشرات الموظفين في مؤسسات الوكالة كونهم يناصرون أهلهم في المحتلة ويدعمون غزة، كما قررت تقليص الخدمات والانحياز ضد حقوق الشعب الفلسطيني» بحسب ما قالوا. غضب عين الحلوة الذي تفجّر بوجه كلاوس، لم يكن سببه سياسة «الأونروا» فقط، فهي تزامنت مع تزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس في 21 أيار الجاري الذي سيكرر على مسامع المرجعيات موافقته على تسليم السلاح الفلسطيني.وبحسب مصادر في ، فقد «أوفد في الأيام الماضية إلى ، نجله ياسر عباس (المقيم في الإمارات) لتنسيق الزيارة».وهو زار عدداً من ضباط وأبلغهم نية والده طرح مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها. وبحسب المصادر «يريد عباس حل القضية في رزمة واحدة على صعيد السلاح ومنح اللاجئين حقوقهم المدنية، بما يسحب فتيل التوتر بين المخيمات والدولة».في المقابل، تلقّى عباس الابن، وعوداً ممن التقاهم بالموافقة على الرزمة الكاملة.في المقلب الآخر، أبدت قوى فلسطينية تحفّظها على جولة عباس الابن الذي لم يلتق فيها أياً من الفصائل الوطنية أو الإسلامية، ما أثار اعتراضاً على «استئثار أبو مازن بالقرار الفلسطيني».مصادر في حركة «حماس» قالت لـ«الأخبار» إن مسألة المخيمات لا تحل بكبسة زر بين أبو مازن والدولة اللبنانية، بل بحوار فلسطيني – فلسطيني يسبق حواراً مع لبنان لوضع استراتيجية تسليم السلاح وتنظيم البدائل داخل المخيمات من الشرطة المجتمعية إلى منح الحقوق المدنية.وبشأن المخاوف الأمنية، قالت مصادر أمنية، إن مرجعيات فلسطينية تلقّت تحذيرات من أجهزة لبنانية عن خطر اغتيال يحدق بها، أبرزها رئيس المجاهدة الشيخ جمال خطاب وآخرون ممن يلعبون دور الربط والضبط بين «فتح» والقوى الإسلامية من جهة والمجموعات المتشددة من جهة أخرى. ورصدت الأجهزة اللبنانية تحركات لعناصر متشدّدين يعملون على إعادة تنظيم صفوفهم، منهم من عاد إلى عين الحلوة من بعد انقطاع طويل