لبنان بعد رفع العقوبات عن سوريا: مخاطر توازي الايجابيات

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كتبت سابين عويس في " النهار": اعلن من رفع عن سوريا! هكذا خرجت عمليًا من الحرب وانعكاساتها، فيما لا يزال في غرفة الانتظار، على اللائحة الرمادية حتى تنفيذ التزاماته السياسية والاقتصادية والمالية بالكامل. قرار رفع العقوبات عن سوريا، كيف ينعكس على لبنان. من شأن القرار تسهيل حركة الترانزيت نظرًا إلى أهمية الأراضي للبضائع نحو . ينعكس استقرار سوريا وإطلاق ورشة إعمارها، عودة للعمالة السورية الموجودة في لبنان بحثًا عن فرص عمل بطريقة تخفف الضغط على الاقتصاد اللبناني. في المقابل، سيكون هناك سوق استثمارية جديدة وواسعة أمام اللبنانيين الراغبين في المشاركة في ، أو على الأقل استعمال الأراضي اللبنانية مقرًا للشركات العالمية الساعية إلى العمل في سوريا. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى الإفراج عن خط المصري والكهرباء عبر ، الذي كان يخضع لفيتو بسبب العقوبات، وحرم لبنان زيادة التغذية بالكهرباء. على الضفة الأخرى، سيكون للقرار تأثير سلبي ربما إذا لم يحسن لبنان التعامل مع تداعياته عليه. إذ ستشكل سوريا أولوية على الأجندة العربية والدولية بالنسبة إلى مشروع إعادة إعمارها، خصوصًا أن الكلفة تفوق مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان بأضعاف الأضعاف. في لبنان الأرقام تقدر بمليارات الدولارات، في حين أنها في سوريا بمئات المليارات، ما يفتح شهية المستثمرين ويجعل أولوية الاستثمارات هناك وليس في لبنان، كما أن النفوذ الإقليمي لسوريا سيزيد بعد كسر حلقة العزلة عنها لتسترجع موقعها في محيطها، وتنافس لبنان على الاستثمارات الخارجية. إضافة إلى ذلك، ستتأثر حركة والمرفأ كما التحويلات المالية عبر النظام المصرفي اللبناني، وحركة "الكاش".في الخلاصة، وكي يستفيد لبنان إيجابًا من قرار رفع العقوبات، سيكون مدعوًا إلى تنفيذ تعهداته بتطبيق وخصوصًا الـ1701 أي نزع سلاح " " وتفكيك بنيته العسكرية والمالية. من الواضح أن سوريا بقيادة فهمت المطلوب منها، ولو أن نهاية طريقها التطبيع مع ، فسارت بالشروط والعربية واستعادت موقعها في المنطقة. ويبقى على لبنان أن يقرأ جيدًا في المسار السوري.