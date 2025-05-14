Advertisement

لبنان

لبنان بعد رفع العقوبات عن سوريا: مخاطر توازي الايجابيات

Lebanon 24
14-05-2025 | 22:49
A-
A+
Doc-P-1360544-638828850349634209.JPG
Doc-P-1360544-638828850349634209.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت سابين عويس في " النهار": اعلن الرئيس ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا! هكذا خرجت سوريا عمليًا من الحرب وانعكاساتها، فيما لا يزال لبنان في غرفة الانتظار، على اللائحة الرمادية حتى تنفيذ التزاماته السياسية والاقتصادية والمالية بالكامل. قرار رفع العقوبات عن سوريا، كيف ينعكس على لبنان. من شأن القرار تسهيل حركة الترانزيت نظرًا إلى أهمية الأراضي السورية للبضائع اللبنانية نحو دول الخليج. ينعكس استقرار سوريا وإطلاق ورشة إعمارها، عودة للعمالة السورية الموجودة في لبنان بحثًا عن فرص عمل بطريقة تخفف الضغط على الاقتصاد اللبناني. في المقابل، سيكون هناك سوق استثمارية جديدة وواسعة أمام اللبنانيين الراغبين في المشاركة في إعادة الإعمار، أو على الأقل استعمال الأراضي اللبنانية مقرًا للشركات العالمية الساعية إلى العمل في سوريا. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى الإفراج عن خط الغاز المصري والكهرباء عبر الأردن، الذي كان يخضع لفيتو أمريكي بسبب العقوبات، وحرم لبنان زيادة التغذية بالكهرباء. على الضفة الأخرى، سيكون للقرار تأثير سلبي ربما إذا لم يحسن لبنان التعامل مع تداعياته عليه. إذ ستشكل سوريا أولوية على الأجندة العربية والدولية بالنسبة إلى مشروع إعادة إعمارها، خصوصًا أن الكلفة تفوق مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان بأضعاف الأضعاف. في لبنان الأرقام تقدر بمليارات الدولارات، في حين أنها في سوريا بمئات المليارات، ما يفتح شهية المستثمرين ويجعل أولوية الاستثمارات هناك وليس في لبنان، كما أن النفوذ الإقليمي لسوريا سيزيد بعد كسر حلقة العزلة عنها لتسترجع موقعها في محيطها، وتنافس لبنان على الاستثمارات الخارجية. إضافة إلى ذلك، ستتأثر حركة المطار والمرفأ كما التحويلات المالية عبر النظام المصرفي اللبناني، وحركة "الكاش".
Advertisement
في الخلاصة، وكي يستفيد لبنان إيجابًا من قرار رفع العقوبات، سيكون مدعوًا إلى تنفيذ تعهداته بتطبيق القرارات الدولية وخصوصًا الـ1701 أي نزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته العسكرية والمالية. من الواضح أن سوريا بقيادة بشار الأسد فهمت المطلوب منها، ولو أن نهاية طريقها التطبيع مع إسرائيل، فسارت بالشروط الأمريكية والعربية واستعادت موقعها في المنطقة. ويبقى على لبنان أن يقرأ جيدًا في المسار السوري.  
 
مواضيع ذات صلة
رجي رحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: انعكاسات إيجابية على لبنان
lebanon 24
15/05/2025 08:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سينتظر لبنان بعد رفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
15/05/2025 08:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين: رفع العقوبات عن سوريا يُشكّل تطورًا إيجابيًا للبنان أيضًا
lebanon 24
15/05/2025 08:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية للحدث: الرياض وولي العهد لعبا دورا إيجابيا في رفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
15/05/2025 08:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:14 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2025-05-15
01:14 | 2025-05-15
01:00 | 2025-05-15
00:34 | 2025-05-15
00:20 | 2025-05-15
00:06 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24