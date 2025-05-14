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لبنان

انتشار أمني واسع ودوريات للجيش في طرابلس

Lebanon 24
14-05-2025 | 23:23
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شهدت مدينة طرابلس، خصوصًا محيط سرايا طرابلس، ليلا انتشارًا أمنيًا واسعًا لدوريات من مغاوير البحر في الجيش، وذلك في إطار إجراءات استباقية للحفاظ على الأمن والاستقرار، قبيل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات البلدية المرتقبة.
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ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أمنية تهدف إلى ضبط الوضع الميداني ومنع أي إشكالات محتملة بعد صدور النتائج. 
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