انتشار أمني واسع ودوريات للجيش في طرابلس

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شهدت مدينة ، خصوصًا محيط سرايا طرابلس، ليلا انتشارًا أمنيًا واسعًا لدوريات من في الجيش، وذلك في إطار إجراءات استباقية للحفاظ على الأمن والاستقرار، قبيل ساعات من إعلان نتائج المرتقبة.ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أمنية تهدف إلى ضبط الوضع الميداني ومنع أي إشكالات محتملة بعد صدور النتائج.