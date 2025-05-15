سلامة: في أيام التراث الوطني المتاحف والمواقع الأثرية مشرعة أبوابها مجاناً

كتب الدكتور على منصة "إكس":

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"في أيام ، المتاحف والمواقع الأثرية مشرعة أبوابها مجاناً امام من يسعى أن يستقي من تراث عظيم يزخر به وطننا عِبَراً لبناء مستقبل أجمل".