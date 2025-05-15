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لبنان

سلامة: في أيام التراث الوطني المتاحف والمواقع الأثرية مشرعة أبوابها مجاناً

Lebanon 24
15-05-2025 | 00:20
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كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على منصة "إكس":
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"في أيام التراث الوطني، المتاحف والمواقع الأثرية مشرعة أبوابها مجاناً امام من يسعى أن يستقي من تراث عظيم يزخر به وطننا عِبَراً لبناء مستقبل أجمل".
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