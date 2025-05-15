برودة في العلاقة مع العراق ومستحقات الفيول 1.8 مليار دولار

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لاحظ مراقبون ان دولة بدأت تُبدي نوعًا من الحذر في تعاملها مع على مختلف المستويات، من دون أن يعني ذلك وجود موقف سلبي أو قطيعة سياسية. لكن مصادر متابعة تؤكد أن هذا الحذر مردّه إلى الأسلوب الذي يُدار فيه التعاطي الرسمي اللبناني مع ، والذي يتسم أحيانًا بالعشوائية أو غياب التنسيق الواضح.هذا التبدل في الأداء بات ينعكس في الخطاب الرسمي والإعلامي، حيث تُسجَّل مسافة واضحة في التعاطي مع الملفات ، مقارنة بمرحلة سابقة كانت فيها بغداد أكثر انفتاحًا.وتشير المعلومات إلى أن العراق يفضّل حاليًا مراقبة المسار اللبناني عن بُعد، وترك المساحة للأطراف اللبنانية لترتيب أوضاعها، قبل الدخول في أي سياسي أو اقتصادي جديد.ويخشى البعض من أن يمتدّ هذا الحذر ليشمل ملفات سياسية أوسع، خصوصًا إذا استمر النهج ما هو عليه، ما قد يُفقد لبنان أحد منافذه المهمة في المنطقة.وفي السياق ذاته نقلت مصادر صحافية عن مرجعية على تواصل مع القيادة ، إن المسؤولين أبدوا استغرابهم لعدم إقدام الحكومة في لبنان على إطلاق ورشة ، وسألوا عما إذا كان ذلك ناجماً عن ضغوط خارجية أو عن رغبة أطراف محلية بعدم إطلاق ورشة الإعمار.وتضيف المرجعية أن الاتصالات التي جرت مع ، كشفت عن استعداد لصرف مبالغ ضخمة في ورشة الإعمار، من بينها صرف الأموال المستحقة للحكومة العراقية كثمن للفيول الذي يؤمّن بصورة مفتوحة لمصلحة .وكشفت المرجعية، أن المستحقات التي للعراق في ذمة ارتفعت من 1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار، وأن الحكومة العراقية تبدي استعدادها لاستخدام هذه الأموال في الورشة، وهي بصدد اتخاذ قرار بإنشاء مؤسسة رسمية لتولّي الإشراف على هذا المشروع.