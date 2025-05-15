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لبنان
انزعاج من "تحالف خارج المألوف"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-05-2025
|
01:30
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سجّلت أوساط سياسية في
بيروت
نوعًا من الإرباك داخل القواعد الشعبية لبعض
الأحزاب المسيحية
، بعد الإعلان عن تحالفها مع
حزب الله
في
الانتخابات البلدية
.
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هذا التحالف، الذي أتى، في إطار محاولة هذه الأحزاب ضمان الحضور في
مجلس بلدية بيروت
، لم يُهضم بسهولة لدى جزء من جمهورها، المعروف بمعارضته الشديدة لحزب الله وسلاحه.
وبحسب المصادر، فقد بدأ بعض مناصري هذه الاحزاب التعبير علنًا عن رفضهم لهذا الخيار، مؤكدين أنهم لن يشاركوا في التصويت، فيما ذهب آخرون إلى التلويح بـ"تشطيب" بعض الأسماء ضمن اللائحة المشتركة. هذا التململ الشعبي أربك القيادات الحزبية المعنية، التي باتت تواجه صعوبة في ضبط إيقاع قاعدتها
الانتخابية
، خاصة أن التحالف أتى خارج المألوف سياسياً.
المصدر:
لبنان 24
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