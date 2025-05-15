انزعاج من "تحالف خارج المألوف"

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سجّلت أوساط سياسية في نوعًا من الإرباك داخل القواعد الشعبية لبعض ، بعد الإعلان عن تحالفها مع في .هذا التحالف، الذي أتى، في إطار محاولة هذه الأحزاب ضمان الحضور في ، لم يُهضم بسهولة لدى جزء من جمهورها، المعروف بمعارضته الشديدة لحزب الله وسلاحه.وبحسب المصادر، فقد بدأ بعض مناصري هذه الاحزاب التعبير علنًا عن رفضهم لهذا الخيار، مؤكدين أنهم لن يشاركوا في التصويت، فيما ذهب آخرون إلى التلويح بـ"تشطيب" بعض الأسماء ضمن اللائحة المشتركة. هذا التململ الشعبي أربك القيادات الحزبية المعنية، التي باتت تواجه صعوبة في ضبط إيقاع قاعدتها ، خاصة أن التحالف أتى خارج المألوف سياسياً.