خسائر يومية بـ 250 ألف دولار.. قطاع لبناني يترقب قرارا سعوديا

Advertisement

مع عودة الانفتاح على الذي تُرجم بداية برفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وترقب قرار مُماثل قريبا، ينتظر المزارعون اللبنانيون عودة تصدير منتجاتهم إلى الدول الخليجية ولاسيما إلى .ويترقب المزارعون اللبنانيون نتائج إيجابية من تطور العلاقات السعودية أملين أن تترجم بتوقيع اتفاقيات مشتركة وبإعادة فتح الأسواق السعودية للصادرات والمنتجات اللبنانية.ويؤكد عدد من المزارعين عبر " " انهم تكبدوا خسائر فادحة منذ عام 2021 بعد القرار السعودي بمنع دخول المنتجات اللبنانية للحد من التهريب"، معتبرين ان "هذا القرار أيضا كان بمثابة ضغط سياسي على لبنان"، آملين في عودة الأمور بين البلدين إلى نصابها قريبا.وفي التقديرات، ان القطاع الزراعي يخسر نحو 92 مليون دولار سنويا جرّاء منع اللبنانية من الدخول إلى السعودية، أي ما يوازي 250 ألف دولار يومياً.