Advertisement

لبنان

خسائر يومية بـ 250 ألف دولار.. قطاع لبناني يترقب قرارا سعوديا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-05-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1360606-638828951836277902.jpg
Doc-P-1360606-638828951836277902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع عودة الانفتاح الخليجي على لبنان الذي تُرجم بداية برفع الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وترقب قرار سعودي مُماثل قريبا، ينتظر المزارعون اللبنانيون عودة تصدير منتجاتهم إلى الدول الخليجية ولاسيما إلى السعودية
Advertisement
ويترقب المزارعون اللبنانيون نتائج إيجابية من تطور العلاقات اللبنانية السعودية أملين أن تترجم بتوقيع اتفاقيات مشتركة وبإعادة فتح الأسواق السعودية للصادرات والمنتجات اللبنانية.
ويؤكد عدد من المزارعين عبر "لبنان 24" انهم تكبدوا خسائر فادحة منذ عام 2021 بعد القرار السعودي بمنع دخول المنتجات اللبنانية للحد من التهريب"، معتبرين ان "هذا القرار أيضا كان بمثابة ضغط سياسي على لبنان"، آملين في عودة الأمور بين البلدين إلى نصابها قريبا.
وفي التقديرات، ان القطاع الزراعي يخسر نحو 92 مليون دولار سنويا جرّاء منع المنتجات الزراعية اللبنانية من الدخول إلى السعودية، أي ما يوازي 250 ألف دولار يومياً.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لبنان يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء
lebanon 24
15/05/2025 10:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 250 ألف دولار من تبرعات الأستراليين لدعم لبنان
lebanon 24
15/05/2025 10:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
lebanon 24
15/05/2025 10:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شراء الأصوات... من 250 إلى 1000 دولار
lebanon 24
15/05/2025 10:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-05-15
03:15 | 2025-05-15
03:04 | 2025-05-15
03:00 | 2025-05-15
03:00 | 2025-05-15
02:45 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24