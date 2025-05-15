مالياً.. هذا ما تحتاجه البلديات

Advertisement

تحدّثت مصادر اقتصادية عن ضرورة إخضاع البلديات لـ"تدقيق ماليّ" بعد ، وذلك من أجل تحديد الثغرات والانطلاق نحو "تصحيح" الخلل ضمن الموازنات والنفقات نظراً لوجود مزاريب هدر كثيرة وعديدة.وذكرت المصادر أنّ على أجهزة الرقابة الأساسية ومنها "التفتيش المركزي"، السعي لتفعيل آلياته تجاه البلديات وبالتالي ضبط الهدر واكتشاف مكامن الخلل لتصحيحها، وإلا سيزداد العجز المالي أكثر فأكثر.