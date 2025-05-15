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لبنان

مالياً.. هذا ما تحتاجه البلديات

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-05-2025 | 02:15
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تحدّثت مصادر اقتصادية عن ضرورة إخضاع البلديات لـ"تدقيق ماليّ" بعد الانتخابات البلدية، وذلك من أجل تحديد الثغرات والانطلاق نحو "تصحيح" الخلل ضمن الموازنات والنفقات نظراً لوجود مزاريب هدر كثيرة وعديدة.
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وذكرت المصادر أنّ على أجهزة الرقابة الأساسية ومنها "التفتيش المركزي"، السعي لتفعيل آلياته تجاه البلديات وبالتالي ضبط الهدر واكتشاف مكامن الخلل لتصحيحها، وإلا سيزداد العجز المالي أكثر فأكثر.
 
المصدر: لبنان 24
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