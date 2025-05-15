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لبنان

زحمة نازحين سوريين "لاثبات الوجود"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-05-2025 | 02:45
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غصّت مؤخراً مكاتب مُتعاقدة مع مفوضية اللاجئين، بأعدادٍ من النازحين السوريين الذين يتوافدون من أجل "إثبات وجودهم" في لبنان.
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وتبيّن أنَّ الهدف من "إثبات الوجود" هو ضمان الحصول على المساعدات المالية التي تمنحها المفوضية للنازحين في لبنان.
 
المصدر: لبنان 24
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