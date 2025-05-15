زحمة نازحين سوريين "لاثبات الوجود"

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غصّت مؤخراً مكاتب مُتعاقدة مع مفوضية اللاجئين، بأعدادٍ من السوريين الذين يتوافدون من أجل "إثبات وجودهم" في .وتبيّن أنَّ الهدف من "إثبات الوجود" هو ضمان الحصول على المساعدات المالية التي تمنحها المفوضية للنازحين في لبنان.