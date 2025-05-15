جعجع: المشهد الذي انطلق من السعودية هو الطريق الصحيح لحل مشكلات المنطقة

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كتب عبر حسابه على منصة اكس: "إن زيارة الرئيس الأميركي وتفاصيل هذه الزيارة والخطوات السياسية التي تقرّرت في سياقها والحجم الذي أتخذته، تُثبت من دون أدنى شك أن هذا هو الطريق الصحيح الذي يقود إلى دولة فلسطينية. فبعدما حولت جماعة الممانعة، ومن يدعّون ، بأعمالهم وتصرفاتهم وطروحاتهم إلى عملاق في ، جاءت سياسة ، والتي تمثلت إحدى ترجماتها بزيارة الرئيس الأميركي وما نتج عنها، لتعيد إسرائيل إلى حجمها الطبيعي، وتستعيد مكانتها الطبيعية تمهيدا للمباشرة في الترتيبات من أجل حل حقيقي ومنطقي وعملي للقضية ".وتابع: "إن المشهد الحالي الذي انطلق من المملكة العربية هو الطريق الصحيح إلى حل مشكلات المنطقة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية. لقد انتهى زمن استخدام القضية الفلسطينية كذريعة والتلطي خلفها للسيطرة على عواصم عربية او لقلب الأنظمة أو استبدال حاكم بآخر"ختم: "عسى ان يتّعظ الممانعون في من كل ما يحصل في الإقليم في الوقت الحاضر، ويكفّوا عن غيِّهم ويسلّموا سلاحهم للدولة كي تكون لنا دولة حقيقية وفعلية تبدأ مسيرة الإنماء والإعمار، فيعود لبنان إلى سابق عهده ليس "كسويسرا الشرق" فحسب، بل كمنارة مضيئة عِلماً وثقافة وحضارة ورُقيّاً في على حد سواء."