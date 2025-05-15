إشكال في ملهى ليلى في الكورة يؤدي إلى إصابة شخصين.. إليكم ما حصل

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شهد أحد الملاهي الليلية في في إشكالا تطور إلى إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما في القدم والآخر في ، وخضعا لعمليات جراحية دقيقة في أحد المستشفيات ووصفت حالتهم بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضرت دورية من والاجهزة الامنية إلى المكان، وباشروا التحقيقات الميدانية، فيما يستمر العمل على تعقب مطلقي النار والمتسببين بالإشكال تمهيدا لتوقيفهم وإحالتهم إلى المختص.