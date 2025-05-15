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لبنان

إشكال في ملهى ليلى في الكورة يؤدي إلى إصابة شخصين.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
15-05-2025 | 02:21
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شهد أحد الملاهي الليلية في ضهر العين في الكورة فجر اليوم الخميس إشكالا تطور إلى إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما في القدم والآخر في الصدر، وخضعا لعمليات جراحية دقيقة في أحد المستشفيات ووصفت حالتهم بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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وحضرت دورية من مديرية المخابرات مكتب الكورة والاجهزة الامنية إلى المكان، وباشروا التحقيقات الميدانية، فيما يستمر العمل على تعقب مطلقي النار والمتسببين بالإشكال تمهيدا لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. 
 
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