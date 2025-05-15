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لبنان

السيد: مصلحة طرابلس تستدعي وحدة الكلمة وقوة القرار

Lebanon 24
15-05-2025 | 02:32
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قال رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، في بيان:"مع الاستعداد للدخول في عصر بلدي جديد في مدينه طرابلس، ندعو  الاعضاء الى عدم الاحتفال، مستغربين احتفال عضو مجلس بهذه الطريقة لجهة اطلاق النار او ذبح الخراف والطبول والزمور؟ فهل ان الامر تشريف ام تكليف؟ لذلك ندعو كل الفائزين في مدينة طرابلس والميناء أيضا، الى عدم اطلاق النار اولا، والى عدم التلهي بالاحتفالات الشكلية لانهم امام مسؤوليات صعبة وامام مرحلة مقبلة دقيقة جدا لا مال فيها في الصناديق البلدية والمشاكل كثيرة ومتراكمة وكل الظروف الراهنة شائكة وصعبة ومعقدة".
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تابع:"نسال الله أن يوفق الجميع في بلديات الفيحاء طرابلس والميناء والبداوي والقلمون بما يعود بالمنفعة على الاهالي وعلى هذه المدن ولندخل في عصر تنمية حقيقي، وان نخرج من زمن الاهمال وتراكم النفايات وتأزم الاوضاع على مدار الساعة".

ختم:"كما اصبح معلومًا، فان الانتخابات ادت الى دخول مزيج من المتنافسين على لوائح عدة، لذلك نخشى الخلافات وندعو الى التنبه الى ان مصلحة طرابلس تستدعي وحدة الكلمة وقوة القرار، وعلى هذا، يجب ان  يتنبه الاعضاء ايا كانت مشاربهم او انتماءاتهم".
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