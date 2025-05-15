"الريجي" اختتمت اللقاء السنوي التاسع لملاكها العالي

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افتتحت اللقاء رئيسة مصلحة ومديرة الجودة مريم حريري، بكلمة أكدت فيها أن "هذا اللقاء ليس مجرد محطة في مسار العمل، بل هو مساحة جامعة للقيادات التي تتولى مسؤوليات كبيرة، ويجمع بين التقدير والتطوير والتخطيط لمواجهة التحديات المستقبلية".

وقالت: "هذه السنة يحمل نكهة خاصة، إذ يصادف عيد الريجي التسعين، تسعون عامًا من الإنتاج، من التطوير، من الشراكة مع الدولة ومع الناس، ومن الثقة التي كانت الريجي دائمًا على قدرها". اختتمت إدارة حصر التبغ والتنباك " " أمس، اللقاء السنوي التاسع لملاكها العالي الذي أقيم على مدى يومين في فندق "إنتركونتيننتال" في فقرا، في حضور عضوي الدكتور والدكتور مازن عبود ومفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف.افتتحت اللقاء رئيسة مصلحة ومديرة الجودة مريم حريري، بكلمة أكدت فيها أن "هذا اللقاء ليس مجرد محطة في مسار العمل، بل هو مساحة جامعة للقيادات التي تتولى مسؤوليات كبيرة، ويجمع بين التقدير والتطوير والتخطيط لمواجهة التحديات المستقبلية".وقالت: "هذه السنة يحمل نكهة خاصة، إذ يصادف عيد الريجي التسعين، تسعون عامًا من الإنتاج، من التطوير، من الشراكة مع الدولة ومع الناس، ومن الثقة التي كانت الريجي دائمًا على قدرها".

عبود

ونقل عبود إلى المشاركين تحيات رئيس اللجنة سقلاوي، مشيرا الى أن "أهداف المؤسسات تتطور لان الانظمة الجيدة تصنعها وفق مقتضيات الضرورة".وشدّد على ضرورة "انتقال أي مؤسسة من مرحلة الأشخاص الأقوياء والقيادات القوية إلى مرحلة النظام المقاوم للهشاشة الذي يضمن نمو المؤسسة".



وقال: "الازمات تُعلّمنا، إذ أن تصاعد السوق السوداء، دفعنا إلى تغيير اتجاهنا الاستراتيجي من التجارة إلى الصناعة سعياً إلى مكافحة التهريب. تعلمنا من أزمة 2019 أن الموظف هو الأساسي، وأن المؤسسة لا تستطيع الاستمرار في تحقيق الأرباح اذا استمر الموظف في الخسارة".



وشدّد على أن "امتلاك قلوب الشركاء والموظفين ضمان استمرار الربحية". واعتبر أن "الكفاءة الاقتصادية نتيجة حتمية لبيئة العمل المتينة والثقافة المحفّزة والإدارة الجيدة للمؤسسة".



تخلل اللقاء ثلاث ورش عمل نوعية، افتُتحت بورشة بعنوان "القيادة تحت الضغط"، أحيَتها المخرجة والمعالِجة بالدراما واختصاصية علم النفس السريري زينة ، ركّزت خلالها على الضغوط التي تواجه في ، وعلى كيفية بناء الصمود النفسي والمؤسسي في ظل الأزمات المتواصلة.

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أما الورشة الثانية، فتمحورت حول نظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وقد أدارها الخبير في هذا المجال الدكتور دافيد سويدي من شركة UMB للاستشارات. وتناولت الورشة العلاقة بين استمرارية الأعمال واستراتيجية الريجي العامة، بالإضافة إلى مناقشة سيناريوهات المحتملة في ظل الواقع اللبناني.



يأتي اللقاء، بحسب بيان لـ "الريجي، ضمن سلسلة خطوات مستمرة تقوم بها الريجي لتعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي والاستعداد المؤسسي، وترسيخ موقعها كمؤسسة عامة رائدة في والإنتاج والتطوير.