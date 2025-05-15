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لبنان

فوز "لائحة التنمية والوفاء" الاختيارية في خربة سلم بالتزكية

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:00
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فازت لائحة "التنمية والوفاء" للمخاتير في بلدة خربة سلم - قضاء بنت جبيل بالتزكية.
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وللمناسبة، شكرت اللائحة في بيان، "أهلنا الكرام على ثقتهم وتعاونهم بإنجاز ملف المخاتير، وتجنيب أهلنا مشقة اليوم الانتخابي. وستبقى خربة سلم منارة مضيئة بأهلها".

المخاتير الفائزون بالتزكية هم: أيمن عماد ماجد، زكريا محمد نورالدين، خليل ابراهيم شري ومحمود يوسف دبوق.

من جهته شكر المختار خليل شري، "لائحة التنمية والوفاء" وجميع المعنيين في بلدة الصّمود منارة جبل عامل خربة سلم، وكل من دعمنا لإكمال المسيرة، وأهالي بلدتي الحبيبة الذين كان لهم دور كبير في تلك المسيرة، وأهالي القرى المجاورة الذين وثقوا بنا وبأعمالنا، على عظيم الثقة التي رافقتنا منذ بداية مشوارنا من حوالى خمس عشرة سنة"، مؤكدا "العطاء كما بدأناه وفق  شعاري منذ البداية "نختم لنخدم".
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