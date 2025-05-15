فوز "لائحة التنمية والوفاء" الاختيارية في خربة سلم بالتزكية

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فازت لائحة "التنمية والوفاء" للمخاتير في بلدة بالتزكية.وللمناسبة، شكرت اللائحة في بيان، "أهلنا الكرام على ثقتهم وتعاونهم بإنجاز ملف المخاتير، وتجنيب أهلنا مشقة اليوم الانتخابي. وستبقى منارة مضيئة بأهلها".المخاتير الفائزون بالتزكية هم: أيمن عماد ماجد، زكريا ، شري ومحمود يوسف دبوق.شكر المختار ، "لائحة التنمية والوفاء" وجميع المعنيين في بلدة الصّمود منارة خربة سلم، وكل من دعمنا لإكمال المسيرة، وأهالي بلدتي الحبيبة الذين كان لهم دور كبير في تلك المسيرة، وأهالي القرى المجاورة الذين وثقوا بنا وبأعمالنا، على عظيم الثقة التي رافقتنا منذ بداية مشوارنا من حوالى خمس عشرة سنة"، مؤكدا "العطاء كما بدأناه وفق شعاري منذ البداية "نختم لنخدم".