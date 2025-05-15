الحواط: آن الأوان لمقاربات مختلفة وقرارات جريئة

كتب النائب على منصة "إكس":

Advertisement

"المنطقة ومن ضمنها أمام منعطفات مصيرية حاسمة. ما جرى منذ ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ غير مسبوق وما يجري الآن مع زيارة إلى وما سيجري لاحقاً سيرسم مستقبل شعوب المنطقة في العقود المقبلة. والسؤال: أين لبنان مما يجري؟ وهل يمكن الإكتفاء بدور المرآة العاكسة التي تتلقى الإنعكاسات والإرتدادات؟ آن الأوان لمقاربات مختلفة وقرارات جريئة تضع لبنان طرفاً له رأيه على الطاولة يعرض رؤيته ويحدّد ما يريد وما يرفض، ويكون الناطق بإسم المصلحة . هل هذا صعب؟ بالتأكيد لا. كل ما هو مطلوب أن يكون لبنان أولاً مع رجال يعبّرون عن رأي غالبية اللبنانيين الراغبين بوطن مستقر يعيش سلاماً ثابتاً راسخاً مع إقتصاد منتج أساسه العقول اللبنانية الخلّاقة. هل ما أفكّر به صعب المنال؟ الجواب تعرفونه، وأعرفه".