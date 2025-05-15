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لبنان

الحواط: آن الأوان لمقاربات مختلفة وقرارات جريئة

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:04
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كتب النائب زياد الحواط على منصة "إكس":
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"المنطقة ومن ضمنها لبنان أمام منعطفات مصيرية حاسمة. ما جرى منذ ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ غير مسبوق وما يجري الآن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج وما سيجري لاحقاً سيرسم مستقبل شعوب المنطقة في العقود المقبلة. والسؤال: أين لبنان مما يجري؟ وهل يمكن الإكتفاء بدور المرآة العاكسة التي تتلقى الإنعكاسات والإرتدادات؟ آن الأوان لمقاربات مختلفة وقرارات جريئة تضع لبنان طرفاً له رأيه على الطاولة يعرض رؤيته ويحدّد ما يريد وما يرفض، ويكون الناطق بإسم المصلحة اللبنانية. هل هذا صعب؟ بالتأكيد لا. كل ما هو مطلوب أن يكون لبنان أولاً مع رجال يعبّرون عن رأي غالبية اللبنانيين الراغبين بوطن مستقر يعيش سلاماً ثابتاً راسخاً مع إقتصاد منتج أساسه العقول اللبنانية الخلّاقة. هل ما أفكّر به صعب المنال؟ الجواب تعرفونه، وأعرفه".
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