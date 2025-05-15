الرشاوى الانتخابية ترتفع في البقاع.. وديون تختفي عن الدفاتر

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مع اقتراب موعد الاستحقاق البلدي في ، ارتفع الحديث عن دفع رشاوى انتخابية ولكن في ظل ما حصل في ، اتخذت الرشاوى وجهاً آخر خوفاً من اي توقيف بتهمة دفع الاموال.وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان مرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في بعض بلدات البقاع، وتحديداً في المناطق التي تشهد حماوة انتخابية عرضوا رشاوى على بعض الناخبين من خلال إتصالات تلقوها او مباشرة عبر مقربين منهم، عارضين عليهم تسديد ديونهم في مقابل التصويت لهم وإستقطاب اكبر عدد ممكن من عائلاتهم، وقد شملت تلك الرشاوى الجزء الاخير من الاقساط المدرسية للعام الحالي وتسديد اقساط التأمين الاستشفائي، او دفع الديون المتوجبة عليهم في المحال التجارية.