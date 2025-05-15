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لبنان

الرشاوى الانتخابية ترتفع في البقاع.. وديون تختفي عن الدفاتر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2025 | 03:15
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مع اقتراب موعد الاستحقاق البلدي في البقاع، ارتفع الحديث عن دفع رشاوى انتخابية ولكن في ظل ما حصل في الشمال، اتخذت الرشاوى وجهاً آخر خوفاً من اي توقيف بتهمة دفع الاموال.
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وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان مرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في بعض بلدات البقاع، وتحديداً في المناطق التي تشهد حماوة انتخابية عرضوا رشاوى على بعض الناخبين من خلال إتصالات تلقوها او مباشرة عبر مقربين منهم، عارضين عليهم تسديد ديونهم في مقابل التصويت  لهم وإستقطاب اكبر عدد ممكن من عائلاتهم، وقد شملت تلك الرشاوى الجزء الاخير من الاقساط المدرسية للعام الحالي وتسديد اقساط التأمين الاستشفائي، او دفع الديون المتوجبة عليهم في المحال التجارية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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