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لبنان

وزير العدل بحث مع السفيرة الأميركية الأوضاع

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:17
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استقبل وزير العدل عادل نصار قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، وتمّ بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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