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لبنان

اعلان لائحة "نبض الحجة" - الزهراني

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:20
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أعلنت "لائحة نبض الحجة"، قضاء الزهراني، في بيان، ترشحها للانتخابات البلدية، "انطلاقاً من عشقنا لقريتنا الحبيبة الحجة، وايماناً بأن روح الشباب قادرة على المستحيل، وبأن ضيعتنا العزيزة بحاجة لنهضة على كل المستويات بعد سنوات عدة من الركود بسبب الوضع الأمني والاقتصادي الذي عصف ببلدنا لبنان". 
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ضمت اللائحة: جان بيار كريم أيوب، ميراي الياس مبارك، يوحنا جرجس طنوس، جورجيت يوسف الحاج، شربل يوسف الحاج، سانتا سليمان حنا، جان بول جرجس الحاج، عفاف الياس فارس، دونا بطرس العمار".

وأكدت "العمل بصدقٍ وشفافية والوقوف الى جانب الجميع دون استثناء أو إقصاء لأحد".
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