اعلان لائحة "نبض الحجة" - الزهراني

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أعلنت "لائحة نبض الحجة"، قضاء ، في بيان، ترشحها للانتخابات البلدية، "انطلاقاً من عشقنا لقريتنا الحبيبة الحجة، وايماناً بأن روح الشباب قادرة على المستحيل، وبأن ضيعتنا بحاجة لنهضة على كل المستويات عدة من الركود بسبب الوضع الأمني والاقتصادي الذي عصف ببلدنا ".ضمت اللائحة: كريم ، ، ، الحاج، شربل ، سليمان حنا، جرجس الحاج، عفاف الياس فارس، دونا ".وأكدت "العمل بصدقٍ وشفافية والوقوف الى جانب الجميع دون استثناء أو إقصاء لأحد".