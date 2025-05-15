سائق توك توك يخطف ويسلب سورية في البقاع

Advertisement

اقدم سائق على خطف اميرة الحسين باتجاه السلسلة الشرقية نحو جرود وقام بضربها وسلبها 200 دولار اميركي كانت بحوزتها كما سلبها بطاقة المساعدات الخاصة بالامم المتحدة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وكان الخاطف قد دخل معها وعمل على صرف بطاقتها من احد محلات الصرافة في .