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لبنان

سائق توك توك يخطف ويسلب سورية في البقاع

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:24
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اقدم سائق توك توك على خطف السورية اميرة الحسين باتجاه السلسلة الشرقية نحو جرود بعلبك وقام بضربها وسلبها 200 دولار اميركي كانت بحوزتها كما سلبها بطاقة المساعدات الخاصة بالامم المتحدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وكان الخاطف قد دخل معها وعمل على صرف بطاقتها من احد محلات الصرافة في دوريس .
 
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