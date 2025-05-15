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لبنان

الرئيس عون التقى سامي الجميّل

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:34
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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة الداخلية اللبنانية.
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