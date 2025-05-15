بدء انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلديات جبيل

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بدأت في مكتب قائمقام بالانابة في السرايا عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلديات المنتخبة او الفائزة بالتزكية:المزاريب وعرستا : بشير يوسف رئيسًا، بديع نائبًا للرئيس.وتستكمل العملية اليوم لبلديات المنصف وميفوق وبلاط.