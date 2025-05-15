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لبنان

بدء انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلديات جبيل

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:43
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بدأت في مكتب قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري في السرايا عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلديات المنتخبة او الفائزة بالتزكية:
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المزاريب وعرستا : بشير يوسف فرام رئيسًا، جورج بديع حاتم نائبًا للرئيس.

وتستكمل العملية اليوم لبلديات المنصف وميفوق وبلاط.
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