اطلاق لائحة "وعدنا عهدنا" في كفرزبد

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تم إطلاق لائحة "وعدنا عهدنا" من دارة في كفرزبد.تضم اللائحة تحالف كل من عمر واحمد الخطيب و هشام شكر، وتضم: عمر الخطيب، ، هشام شكر، نمر ، ، سامي المجدلاني، الياس فريحة، النمر، أديب ، عمر ، ، ، قصي الطعيمي، عدنان وشهلا شهلا.تدعم اللائحة المرشحين عن المقاعد الاختيارية وهم: ليلى صابونجي، فدعا ساسين، غسان وايلي ابو فيصل.واكدت الكلمات ان "الهدف سيبقى الانماء والنهوض بكفرزبد التي تستحق الافضل".