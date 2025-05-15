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لبنان

اطلاق لائحة "وعدنا عهدنا" في كفرزبد

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:46
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تم إطلاق لائحة "وعدنا عهدنا" من دارة عمر الخطيب في كفرزبد. 
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تضم اللائحة تحالف كل من عمر الخطيب واحمد الخطيب و هشام شكر، وتضم: عمر الخطيب، أحمد الخطيب، هشام شكر، نمر أبو فيصل، جورج أبو رجيلي، سامي المجدلاني، الياس فريحة، سعد الدين النمر، أديب ساسين، عمر المولى، جورج نبهان، عدنان يونس، قصي الطعيمي، عدنان دغيدي وشهلا شهلا.

تدعم اللائحة المرشحين عن المقاعد الاختيارية وهم: ليلى صابونجي، فدعا ساسين، غسان ابو رجيلي وايلي ابو فيصل.

واكدت الكلمات ان "الهدف سيبقى الانماء والنهوض بكفرزبد التي تستحق الافضل".
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