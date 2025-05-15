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لبنان

الترك التقت سفراء ودبلوماسيين اوروبيين في برامج دولية للتنمية

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:49
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استقبلت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك في مكتبها في السرايا، وفد السفراء والدبلوماسيين الاوروبيين ومديرين اقليميين في برامج دولية للتنمية، وتم البحث في سبل الدعم التي يمكن ان تقدم في ظل الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الاسرائيلي في الجنوب.
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وقالت الترك:"تشكل هذه الزيارة، رسالة تضامن من قبل بلادكم وبخاصة في هذه المرحلة الصعبة حيث تشهد المنطقة اعادة اعمار. ان تبيان احتياجات ابناء هذه البلدات وهذه الاقضية الاربعة في المحافظة، وانطلاقا من مدينة النبطية سيكون موضع متابعة من قبلكم، ونأمل ان يتم تحقيقه"، متمنية ان "تتم الانتخابات البلدية وتنتج مجالس بلدية تسعى وتعمل بجهد لاعادة الاعمار". 

من جهتها قالت المديرة الإقليمية لمنظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان  ليلى بكر:"نحن سعداء بالتعاون والعمل مع محافظة النبطية، ورغم الظروف الصعبة التي تعيشونها، نأمل ان تتم عملية اعادة الاعمار سريعا ونهنئكم قريبا بذلك. نحن شركاء ليس فقط بالصندوق بل لدينا شركاء من دول وممولين  كسويسرا وفنلندا والمانيا واسبانيا والنروج، ونفتخر جدا بهذه الشراكة، ونتمنى ان تساعدنا الظروف في اتمام عملنا والاهتمام بتأثير الكوارث على المجتمع، ونتمنى للبنان وشعبه الاستقرار والامان". 

اشارة الى ان الوفد  ضم سفيرة فنلندا آن مسكانن، نائب رئيس التنسيق للتنمية سويسرا لين كالدر ، المديرة الإقليمية لمنظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان  ليلى بكر،  الممثل لمنظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان امانديتا فيليبوس، مديرة البرامج في منظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان  باميلا ديكاميلو ،  نائب مدير البعثة النروجية رايدن بادج ، امين سر السفارة  السويدية الدكتورة سارة تومسن،  امينة سر السفارة الاسبانية  دياغو كوبو ،  نقيبة العاملين الاجتماعيات ناديا بدران، في حضور آمر مفرزة أمن السفارات في النبطية المقدم عباس عنيسي ورنا رعد من لجنة ادارة الكوارث والازمات في محافظة النبطية.
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