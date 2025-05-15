الترك التقت سفراء ودبلوماسيين اوروبيين في برامج دولية للتنمية

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استقبلت محافظ الدكتورة في مكتبها في السرايا، وفد السفراء والدبلوماسيين الاوروبيين ومديرين اقليميين في برامج دولية للتنمية، وتم البحث في سبل الدعم التي يمكن ان تقدم في ظل الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الاسرائيلي في الجنوب.وقالت :"تشكل هذه الزيارة، رسالة تضامن من قبل بلادكم وبخاصة في هذه المرحلة الصعبة حيث تشهد المنطقة اعادة اعمار. ان تبيان احتياجات ابناء هذه البلدات وهذه الاقضية الاربعة في المحافظة، وانطلاقا من سيكون موضع متابعة من قبلكم، ونأمل ان يتم تحقيقه"، متمنية ان "تتم وتنتج مجالس بلدية تسعى وتعمل بجهد لاعادة الاعمار".من جهتها قالت المديرة الإقليمية لمنظمة للسكان ليلى بكر:"نحن سعداء بالتعاون والعمل مع ، ورغم الظروف الصعبة التي تعيشونها، نأمل ان تتم عملية اعادة الاعمار سريعا ونهنئكم قريبا بذلك. نحن شركاء ليس فقط بالصندوق بل لدينا شركاء من دول وممولين كسويسرا وفنلندا والمانيا واسبانيا والنروج، ونفتخر جدا بهذه الشراكة، ونتمنى ان تساعدنا الظروف في اتمام عملنا والاهتمام بتأثير على المجتمع، ونتمنى للبنان وشعبه الاستقرار والامان".اشارة الى ان الوفد ضم سفيرة آن مسكانن، التنسيق للتنمية لين كالدر ، المديرة الإقليمية لمنظمة صندوق للسكان ليلى بكر، الممثل لمنظمة امانديتا فيليبوس، مديرة البرامج في منظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان باميلا ديكاميلو ، نائب مدير البعثة النروجية رايدن بادج ، امين سر السفارة السويدية الدكتورة سارة تومسن، امينة سر السفارة الاسبانية دياغو كوبو ، نقيبة العاملين الاجتماعيات ناديا ، في حضور آمر مفرزة أمن السفارات في النبطية المقدم عباس عنيسي ورنا رعد من لجنة ادارة الكوارث والازمات في محافظة النبطية.