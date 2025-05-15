عبدالله أشاد بالتغطية الصحية المجانية لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب النائب على منصة "اكس":"استعادة التغطية الصحية المجانية لذوي الاحتياجات الخاصة بجهود مشتركة بين وزارتي والصحة العامة، تؤشر على اصرار الحكومة على تحصين الأمن الإجتماعي والصحي لهذه الشريحة على قلوب جميع اللبنانيين. نأمل مراقبة التنفيذ والتوضيح لتفاصيل التغطية المعمول بها حاليا".

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