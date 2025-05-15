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لبنان

عبدالله أشاد بالتغطية الصحية المجانية لذوي الاحتياجات الخاصة

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:54
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس":"استعادة التغطية الصحية المجانية لذوي الاحتياجات الخاصة بجهود مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة، تؤشر على اصرار الحكومة على تحصين الأمن الإجتماعي والصحي لهذه الشريحة العزيزة على قلوب جميع اللبنانيين. نأمل مراقبة التنفيذ والتوضيح لتفاصيل التغطية المعمول بها حاليا".
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