كبارة: طرابلس تحتاج الى جهود الجميع

كتب النائب على منصة "إكس": "مع صدور نتائج ، نطوي صفحة المعركة ونفتح صفحة التعاون والتنسيق لمصلحة وأهلها. ندعو للعمل معا بعيدا من منطق التعطيل او العرقلة، بل بنفس من التعاون والأخوة لنقدم الافضل لمدينتنا التي تحتاج الى جهود الجميع".

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