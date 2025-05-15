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لبنان

كبارة: طرابلس تحتاج الى جهود الجميع

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:55
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كتب النائب كريم كبارة على منصة "إكس": "مع صدور نتائج الانتخابات البلدية، نطوي صفحة المعركة ونفتح صفحة التعاون والتنسيق لمصلحة طرابلس وأهلها. ندعو للعمل معا بعيدا من منطق التعطيل او العرقلة، بل بنفس من التعاون والأخوة لنقدم الافضل لمدينتنا التي تحتاج الى جهود الجميع".
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