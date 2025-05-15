على اوتوستراد بخعون.. الاعتداء على دورية لقوى الأمن من قبل مجموعة من الشبان

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تعرضت دورية لقوى الامن الداخلي من فصيلة قبل يومين أثناء تنفيذ مهامها على جانب أوتوستراد بخعون، لاعتداء من قبل مجموعة من الشبان، حيث أقدم أحدهم على توجيه كلمات نابية إلى عناصر الدورية، ثم أشهر سلاحاً حربياً باتجاههم ما دفعهم إلى الانسحاب من الموقع، وفق ما أفادت مندوبة " ".لاحقاً قامت سيارة من نوع "جيب" بمطاردة الدورية حيث تم اعتراضها من قبل المجموعة ذاتها التي عمدت إلى تهديد العناصر بسلاحين حربيين، والاعتداء عليهم جسدياً ولفظياً.وعُلم لاحقاً انه تم توقيف شخصين من قبل هذه المجموعة وهما من عائلة "ص." من بلدة بخعون.والتحقيقات لا تزال جارية بإشراف المختص، لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المتورطين.