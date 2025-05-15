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لبنان

على اوتوستراد بخعون.. الاعتداء على دورية لقوى الأمن من قبل مجموعة من الشبان

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:56
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تعرضت دورية لقوى الامن الداخلي من فصيلة الضنية قبل يومين أثناء تنفيذ مهامها على جانب أوتوستراد بخعون، لاعتداء من قبل مجموعة من الشبان، حيث أقدم أحدهم على توجيه كلمات نابية إلى عناصر الدورية، ثم أشهر سلاحاً حربياً باتجاههم ما دفعهم إلى الانسحاب من الموقع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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لاحقاً قامت سيارة من نوع "جيب" بمطاردة الدورية حيث تم اعتراضها من قبل المجموعة ذاتها التي عمدت إلى تهديد العناصر بسلاحين حربيين، والاعتداء عليهم جسدياً ولفظياً.

وعُلم لاحقاً انه تم توقيف شخصين من قبل هذه المجموعة وهما من عائلة "ص." من بلدة بخعون.

والتحقيقات لا تزال جارية بإشراف القضاء المختص، لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المتورطين. 
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