رزق الله ودكروب عضوين في مجلس القضاء الأعلى بالتزكية

التأمت عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم في قاعة (قصر العدل - بيروت)، بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي ، الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز عضوين في .

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فاز في الانتخابات بالتزكية القاضي ، رئيس لدى محكمة التمييز، والقاضي رئيسة لدى محكمة التمييز. وسيتم استكمال تأليف الأعلى بعد هذه الانتخابات، عبر صدور مرسوم بتعيين العضو العاشر في هذا المجلس.

مع الإشارة الى أنه بمقتضى المادة 1 من المرسوم الرقم 8785 تاريخ 27/9/2002 (تحديد دقائق انتخاب عضوين في مجلس الأعلى): "تتألف الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف في محكمة التمييز عضوين في مجلس القضاء الأعلى لولاية مدتها ثلاث سنوات، من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين الأصيلين والإضافيين المعينين بموجب مرسوم في محكمة التمييز. يعتبر كل رئيس غرفة في محكمة التمييز مرشحا حكما في عملية الانتخاب بحكم منصبه ما لم يبد رغبة مخالفة وما لم يكن خاضعا لشرط عدم التجديد".