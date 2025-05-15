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لبنان

رزق الله ودكروب عضوين في مجلس القضاء الأعلى بالتزكية

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:59
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التأمت عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم في قاعة محكمة التمييز (قصر العدل - بيروت)، بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز عضوين في مجلس القضاء الأعلى.
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فاز في الانتخابات بالتزكية القاضي حبيب رزق الله، رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز، والقاضي ندى دكروب رئيسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز. وسيتم استكمال تأليف مجلس القضاء الأعلى بعد هذه الانتخابات، عبر صدور مرسوم بتعيين العضو العاشر في هذا المجلس.
 
مع الإشارة الى أنه بمقتضى المادة 1 من المرسوم الرقم 8785 تاريخ 27/9/2002 (تحديد دقائق انتخاب عضوين في مجلس القضاء الأعلى): "تتألف الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف في محكمة التمييز عضوين في مجلس القضاء الأعلى لولاية مدتها ثلاث سنوات، من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين الأصيلين والإضافيين المعينين بموجب مرسوم في محكمة التمييز. يعتبر كل رئيس غرفة في محكمة التمييز مرشحا حكما في عملية الانتخاب بحكم منصبه ما لم يبد رغبة مخالفة وما لم يكن خاضعا لشرط عدم التجديد".
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