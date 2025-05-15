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لبنان

الرئيس عون تسلّم دعوة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:00
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 سلّم سفير إسبانيا Jesús santos Aguado رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رسالة خطّية من ملك إسبانيا فيليبي السادس، تضمّنت دعوة إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيُعقد في مدينة إشبيلية، من 30 حزيران إلى 3 تموز.
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