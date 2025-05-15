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لبنان
الرئيس عون تسلّم دعوة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
Lebanon 24
15-05-2025
|
04:00
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سلّم سفير
إسبانيا
Jesús
santos
Aguado رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، رسالة خطّية من ملك إسبانيا
فيليبي السادس
، تضمّنت دعوة إلى المشاركة في مؤتمر
الأمم المتحدة الدولي
الرابع لتمويل التنمية، الذي سيُعقد في مدينة
إشبيلية
، من 30 حزيران إلى 3
تموز
.
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