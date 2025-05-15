الرئيس عون تسلّم دعوة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية

سلّم سفير Jesús Aguado رئيس الجمهورية ، رسالة خطّية من ملك إسبانيا ، تضمّنت دعوة إلى المشاركة في مؤتمر الرابع لتمويل التنمية، الذي سيُعقد في مدينة ، من 30 حزيران إلى 3 .

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