إعلان لائحة "مجدل عنجر بتجمعنا": لبلدية شفافة وقوية

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أُعلنت في لائحة "مجدل بتجمعنا" التي يترأسها كل من جاد حمزة والدكتور في احتفال أقيم في الحدود في حضور إمام بلدة مجدل عنجر ، منسق " " في الأوسط سعيد ياسين، الرئيس الحالي لبلدية مجدل عنجر عدنان ياسين، الرئيس السابق للبلدية سامي العجمي، لجنة الوفاق وماهر وحشد كبير من أهالي البلدة وفاعليتها.استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم القى المرشح جاد حمزة كلمة قال فيها:" هذه اللائحة هي نتيجة اشهر من والتفكير والتواصل مع الناس والاهم انها لائحة تحمل مشروع ورؤية واضحة".وعن المشروع الانتخابي قال حمزة:"اولا: سنسعى لبلدية شفافة ابوابها مفتوحة للجميع قوية، تبني علاقات تواصل مع كل المؤسسات في اعلى المستويات. ثانيًا: بلدية قوية بفريق عملها من الموظفين والاداريين، وقادرة على تسيير الأمور القانونية والعقارية والتعاطي بمسؤولية مع ملف اللجوء، ولديها جهوزية لاي ملف طارئ قد يواجهها. ثالثا: بلدية تهتم بالأساسيات من نظافة ومياه وتسعى لتطوير البلدة من خلال زيادة مصادر الدخل للبلدية والاستفادة من وجودنا على بوابه من خلال معبر المصنع لرسم صورة وطنيه لبلدتنا الحضارية".تابع: " هذه اللائحه تمثل شريحة واسعة وكبيرة وكل شخص من اهل مجدل عنجر ولو لم يكن ممثلا بمرشح داخل فنحن سنمثل جميع العائلات والبيوت وجميع الفئات. رؤيتنا واضحة. نريد ان نطور مجدل عنجر ونريد ان نجعلها نموذجا في المنطقة ، وان نخدم الجميع سواسية".صالحبدوره، قال المرشح الدكتور علي صالح كلمة شدد فيها على ان "المحطة مفصلية، حيث تتاح لنا الفرصة لنرسم مستقبلا مشرقًا لبلدتنا الحبيبة. همومكم، هموم بلدتنا وهموم افرادها ومشكلاتها النقدية والمادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. منذ ابدينا رغبتنا في خدمة اهلنا وناسنا اخذنا وعدا على انفسنا ان لا نقف في وجه اجماع البلدة وان لا نكون عثرة في وجه اي وفاق او توافق ولتكون مجدل عنجر في الصدارة بين البلدات والقرى الاخرى. نحن نترشح لنخدم لا لنُخدم.وسنعمل واياكم لما فيه المصلحة العامه لبلدتنا".تابع: "لقد مشينا في سبيل الوفاق وما اردنا من ذلك الا جمع القلوب قبل الآراء والافكار. اردنا ان نكسر قواعد شتى لا تمثل حضارتنا ولا تتماشى مع اسلامنا، عملنا على نبذ التفرقة وعلى انجاح الوفاق المجدلي ونحن ننظر للمنافسة الشريفة. وعدي للعائلات المجدلية الغير ممثلة نتيجة عدد المقاعد المحدد في القانون، اننا سنكون ممثليهم. حق علينا خدمتهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ستكون مجدل عنجر بكل مواردها ومشاريعها وقراراتها بمتناول كل مجدلي".ختم:" اناشدكم اليوم ان تمارسوا حقكم بكل مسؤولية، صوتكم ليس مجرد اجراء انتخابي بل هو تعبير عن رؤيتكم لمستقبل افضل. حان الوقت لنقف متراصين ونعمل يدا بيد في البناء وتطوير وانماء مجدل عنجر الابية. باسمي وباسم اعضاء في اللائحة نعاهدكم ان نكون في خدمتكم وان نعمل باخلاص وان نسعى للتطور على كافة الاصعدة سنكون على قدر المسؤولية ونثبت لكم اننا في خدمة مجدل عنجر لنبدا رحلة الامل والعمل".