إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة القصر الحدودية

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أعلنت لـ " " وحركة "أمل"، لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة الحدودية، في احتفال حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، ممثلون عن قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل"، علماء دين، وفاعليات البلدة.وألقى مسؤول اللجنة في بلدة القصر نصري كلمة قال فيها: "إننا بفضل الله وببركة دماء ، والإخلاص لخيار ، وصلنا إلى تشكيل هذه اللائحة، لأن الرهان في هذه المرحلة هو على موقفنا ووحدتنا ومحبتنا ووفائنا للشهداء، وعلى رأسهم شهيدنا ".بدوره، أكد النائب حمادة أن "أعداءنا يريدون استهداف نقاط ومواقع قوتنا، وعلى رأسها المقاومة وسلاحها، ليكون مكشوفا امام العدو، ولكي يصلوا إلى رؤوسنا".واعتبر أن "للانتخابات البلدية بعدها الإنمائي في ظروف طبيعية، لكنها الآن تحمل اولا البعد السياسي، لأن عدونا يقرأ جيدا نتائجها، ليرى موقع المقاومة والثنائي الوطني والأحزاب الوطنية وبيئة المقاومة"، لافتا إلى أن "صورة وحدتنا، هي متراس وخط دفاع عنا جميعا في مواجهة أعدائنا".أضاف:"سنحث الخطى ونبذل الجهد لأن نخرج بمجلس بلدي متفق عليه بنسبة مئة في المئة في البلدة لخصوصيتها ولحساسيتها في إطار سعينا إلى تزكيات في كل بلدات قضاء ، وقد أنجزنا جزءًا مهما منها".ختم: "ندعو من تبقى من المرشحين الاعزاء، إلى الانسجام مع الإجماع في بلدة القصر, لنخرج بتزكية على مستوى من موقع القوة، بمواجهة من يريد ان يستهدفنا في الأيام المقبلة".ناصرالدينكلمة حركة "أمل" ألقاها مسؤولها في الهرمل قال فيها: "لأن المرحلة دقيقة، وهي تحتاج اليوم إلى متابعة بقدر الملفات الأمنية والإنمائية والعمرانية ، كان توافق العائلات والعشائر بشخصيات على قدرها لعضوية بلدية القصر ، فكانت مباركة الوطني لهذه اللائحة بلائحة التنمية والوفاء".ختم : "جاءت هذه المباركة لأن الثنائي الوطني يشكل لوائحه بناء لما تقرره العائلات ونعتبر من يشكلون إجماعًا عائليًا هم جميعا مرشحو حركة امل وحزب الله في آن واحد".بعدها أعلن النائب حمادة أسماء أعضاء اللائحة.