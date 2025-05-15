مسيّرة إسرائيلية تستهدف منزلا في كفركلا.. وإلقاء قنبلة صوتية في الضهيرة

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استهدفت محلقة اسرائيلية مُعادية منزلا في بلدة كفركلا اثناء تجول صاحبه في المحيط من دون اصابته، وفق ما أفادت مندوبة " ".كما قام العدو بإلقاء قنبلة صوتية بالقرب من مدرسة .