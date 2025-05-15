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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف منزلا في كفركلا.. وإلقاء قنبلة صوتية في الضهيرة

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:56
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استهدفت محلقة اسرائيلية مُعادية منزلا في بلدة كفركلا اثناء تجول صاحبه في المحيط من دون اصابته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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كما قام العدو الإسرائيلي بإلقاء قنبلة صوتية بالقرب من مدرسة الضهيرة
 
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