حسين خليل البطل يُعلن ترشحه لبلدية بيروت: المدينة بدها فعل وأنا جاهز



أعلن رجل الأعمال والناشط الاجتماعي البطل ترشحه الرسمي لعضوية مجلس في التي ستجري الأحد المقبل في 18 أيار، ضمن لائحة " بتجمعنا"، وهي لائحة توافقية تضم أصواتاً سياسية ومجتمعية مختلفة، وتهدف إلى خدمة بيروت بمسؤولية، توازن، ووحدة حقيقية.

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وقال انه "بعد أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في قطاع الأعمال والخدمة العامة، يخوض هذا الاستحقاق البلدي ليس بحثاً عن منصب، بل انطلاقاً من التزامه الصادق تجاه بيروت".

واشار الى" انه بصفته المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة Batal Holding، قاد واحدة من أكبر شركات الأثاث والخدمات الداخلية في المنطقة، في ، والسعودية، ودبي والعراق. لكن رغم التوسع والنجاح، بقيت بيروت حاضرة في قلب كل مشروع وكل قرار".

إلى جانب نشاطه في قطاع الأعمال، يكرّس البطل جهده لخدمة المجتمع من خلال Batal Foundation، وهي مبادرة اجتماعية مجانية تهدف إلى تدريب الشباب مهارات عملية مرتبطة بسوق العمل، مثل النجارة، التنجيد، دهن الموبيليا، والخياطة، وذلك بهدف تمكينهم مهنياً وفتح أبواب فرص حقيقية أمامهم".



وقال ان ترشحه يستند إلى رؤية واضحة وعملية لتطوير بيروت تشمل:

- تحسين وتسهيل المعاملات

- إعادة المساحات الخضراء

- تعزيز الأمان والبنية التحتية

- استرجاع صورة بيروت وكرامة ناسها.

ولفت "الى ان خدمة بيروت ليست جديدة عليه، إذ سبق أن كان له دور فاعل في بيروت وصندوق الزكاة، ولا يزال ناشطاً من خلال جمعية سرسق ومجلس رجال الأعمال اللبناني ، كما يشغل منصب رئيس مجلس الدولي للأعمال في أنتيغوا وبربودا، وهو أيضاً عضو في جمعية الفرنشايز ".

وقال البطل: "ولاد بيروت أثبتوا دايمًا إنو فيهم يصمدوا. اليوم صار لازم يكون في مجلس بلدي بيشبههم، بيسمعهم، وبيشتغل، وبيحمي مدينتهم. بيروت ما بدها شعارات، بدها فعل. وأنا جاهز".