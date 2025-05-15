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لبنان
حسين خليل البطل يُعلن ترشحه لبلدية بيروت: المدينة بدها فعل وأنا جاهز
Lebanon 24
15-05-2025
|
05:19
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أعلن رجل الأعمال والناشط الاجتماعي
حسين خليل
البطل ترشحه الرسمي لعضوية مجلس
بلدية بيروت
في
الانتخابات البلدية
التي ستجري الأحد المقبل في 18 أيار، ضمن لائحة "
بيروت
بتجمعنا"، وهي لائحة توافقية تضم أصواتاً سياسية ومجتمعية مختلفة، وتهدف إلى خدمة بيروت بمسؤولية، توازن، ووحدة حقيقية.
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وقال انه "بعد أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في قطاع الأعمال والخدمة العامة، يخوض هذا الاستحقاق البلدي ليس بحثاً عن منصب، بل انطلاقاً من التزامه الصادق تجاه بيروت".
واشار الى" انه بصفته المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة Batal Holding، قاد واحدة من أكبر شركات الأثاث والخدمات الداخلية في المنطقة، في
لبنان
، والسعودية، ودبي والعراق. لكن رغم التوسع والنجاح، بقيت بيروت حاضرة في قلب كل مشروع وكل قرار".
إلى جانب نشاطه في قطاع الأعمال، يكرّس البطل جهده لخدمة المجتمع من خلال Batal Foundation، وهي مبادرة اجتماعية مجانية تهدف إلى تدريب الشباب
اللبناني على
مهارات عملية مرتبطة بسوق العمل، مثل النجارة، التنجيد، دهن الموبيليا، والخياطة، وذلك بهدف تمكينهم مهنياً وفتح أبواب فرص حقيقية أمامهم".
وقال ان ترشحه يستند إلى رؤية واضحة وعملية لتطوير بيروت تشمل:
- تحسين
الخدمات العامة
وتسهيل المعاملات
- إعادة المساحات الخضراء
- تعزيز الأمان والبنية التحتية
- استرجاع صورة بيروت وكرامة ناسها.
ولفت "الى ان خدمة بيروت ليست جديدة عليه، إذ سبق أن كان له دور فاعل في
النادي الرياضي
بيروت وصندوق الزكاة، ولا يزال ناشطاً من خلال جمعية سرسق ومجلس رجال الأعمال اللبناني
الكويتي
، كما يشغل منصب رئيس مجلس
إدارة المجلس
الدولي للأعمال في أنتيغوا وبربودا، وهو أيضاً عضو في جمعية الفرنشايز
اللبنانية
".
وقال البطل: "ولاد بيروت أثبتوا دايمًا إنو فيهم يصمدوا. اليوم صار لازم يكون في مجلس بلدي بيشبههم، بيسمعهم، وبيشتغل، وبيحمي مدينتهم. بيروت ما بدها شعارات، بدها فعل. وأنا جاهز".
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