Advertisement

لبنان

وديع الخازن رحب بالتفاهمات الاقليمية: تُشكّل محطة مفصلية في مسار تهدئة التوترات

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1360741-638829092000971760.jpg
Doc-P-1360741-638829092000971760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب الوزير السابق وديع الخازن، "بالتفاهمات الاقليمية التي حصلت خلال زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب إلى السعودية".
Advertisement
 
 
وقال في بيان: "انه في ظل التحولات المتسارعة على الساحة الإقليمية، نُرحّب بالتفاهمات التي جرت مؤخرًا بين رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، إلى جانب رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان". 

واعتبر الخازن "إن هذه التفاهمات، التي جاءت نتيجة حوارات مُعمّقة ومساعٍ ديبلوماسية مكثفة، تُشكّل محطة مفصلية في مسار تهدئة التوترات وتحقيق الإستقرار في المنطقة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام مقاربة مشتركة لحل الأزمات، وعلى رأسها الأزمة السورية، من خلال الحوار والانفتاح، بعيدًا من لغة المواجهة والصراع".

وتابع: "إننا في لبنان، نرى في هذه المبادرات بارقة أمل حقيقية، خصوصًا فيما يتعلق بمسار إعادة الإعمار في سوريا، وعودة النازحين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي في الملفات الاقتصادية والأمنية".

وختم: "ندعو إلى البناء على هذه التفاهمات بروح من المسؤولية الوطنية والقومية، بما يضمن وحدة الشعوب واستقرار الدول، ويحفظ الحقوق ويصون السيادة، لما فيه خير المنطقة بأسرها".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يبحث جهود تهدئة التوترات مع الهند وباكستان
lebanon 24
15/05/2025 16:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث جهود تهدئة التوترات مع الهند وباكستان
lebanon 24
15/05/2025 16:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": هل ينجح ترامب في تهدئة التوترات بين تركيا وإسرائيل؟
lebanon 24
15/05/2025 16:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيريه الهندي والباكستاني بجهود تهدئة التوترات بالمنطقة
lebanon 24
15/05/2025 16:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-05-15
09:16 | 2025-05-15
09:10 | 2025-05-15
09:08 | 2025-05-15
09:02 | 2025-05-15
09:01 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24