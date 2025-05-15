وديع الخازن رحب بالتفاهمات الاقليمية: تُشكّل محطة مفصلية في مسار تهدئة التوترات

رحب الوزير السابق وديع الخازن، "بالتفاهمات الاقليمية التي حصلت خلال زيارة رئيس الأميركية إلى ".

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وقال في بيان: "انه في ظل التحولات المتسارعة على الساحة الإقليمية، نُرحّب بالتفاهمات التي جرت مؤخرًا بين رئيس الولايات المتحدة الأميركية ، وسمو ولي آل سعود، ورئيس الجمهورية العربية أحمد ، إلى جانب رئيس الجمهورية السيد ".



واعتبر الخازن "إن هذه التفاهمات، التي جاءت نتيجة حوارات مُعمّقة ومساعٍ ديبلوماسية مكثفة، تُشكّل محطة مفصلية في مسار تهدئة التوترات وتحقيق الإستقرار في المنطقة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام مقاربة مشتركة لحل الأزمات، وعلى رأسها الأزمة السورية، من خلال الحوار والانفتاح، بعيدًا من لغة المواجهة والصراع".



وتابع: "إننا في ، نرى في هذه المبادرات بارقة أمل حقيقية، خصوصًا فيما يتعلق بمسار إعادة الإعمار في ، وعودة السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي في الملفات الاقتصادية والأمنية".



وختم: "ندعو إلى البناء على هذه التفاهمات بروح من المسؤولية الوطنية والقومية، بما يضمن وحدة الشعوب واستقرار الدول، ويحفظ الحقوق ويصون السيادة، لما فيه خير المنطقة بأسرها".