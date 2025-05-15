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لبنان

مرقص: نرحب بإقرار قانون مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:33
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كتب وزير الاعلام  بول مرقص عبر منصة "اكس": "عطفاً على بياني السابق في ١٢ أيار، كل الترحيب بإقرار مجلس النواب بحضورنا في الحكومة الآن، مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء. هذا رادع إضافي وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها". 
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