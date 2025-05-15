مرقص: نرحب بإقرار قانون مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء

كتب وزير الاعلام عبر منصة "اكس": "عطفاً على بياني السابق في ١٢ أيار، كل الترحيب بإقرار مجلس النواب بحضورنا في الحكومة الآن، مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء. هذا رادع إضافي وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها".

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