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لبنان

الأمن العام يحذر: لا تتفاعلوا مع هذه الصفحة على "فيسبوك"... يديرها العدو الإسرائيلي! (صور)

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:36
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"تُحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر التفاعل مع صفحة "ان الأوان" على موقع فيسبوك،”  596708470185819 :ID “ كونه مشغل من قبل العدو الإسرائيلي وذلك منعاً لإستخدامهم أو توريطهم في أعمال غير قانونية".
 
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