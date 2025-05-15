الأمن العام يحذر: لا تتفاعلوا مع هذه الصفحة على "فيسبوك"... يديرها العدو الإسرائيلي! (صور)

صدر عن في البيان التالي:

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"تُحذّر العام المواطنين من مخاطر التفاعل مع صفحة "ان الأوان" على موقع ،” 596708470185819 :ID “ كونه مشغل من قبل العدو وذلك منعاً لإستخدامهم أو توريطهم في أعمال غير قانونية".