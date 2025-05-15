بعد سجال في مجلس النواب... إقرار إعفاءات للمتضررين من الحرب

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أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجّل المكرر إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات على إعتباراً من 8/10/2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم وإعفاء ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.وكانت مراسة "الجديد" قد أفادت بأن سجالاً كبيراً حصل في مجلس النواب على خلفية إقرار البند 70 وإعتراض نواب "الجمهورية القوية" عليه على قاعدة أن المتضررين هم كثر ومنهم قطاع السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق، فلماذا التعويض فقط لكل من تضرر على القرى الحدودية.