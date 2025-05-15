Advertisement

لبنان

بعد سجال في مجلس النواب... إقرار إعفاءات للمتضررين من الحرب

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1360748-638829098650609053.jpg
Doc-P-1360748-638829098650609053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعتباراً من 8/10/2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.
Advertisement

وكانت مراسة "الجديد" قد أفادت بأن سجالاً كبيراً حصل في مجلس النواب على خلفية إقرار البند 70 وإعتراض نواب "الجمهورية القوية" عليه على قاعدة أن المتضررين هم كثر ومنهم قطاع السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق، فلماذا التعويض فقط لكل من تضرر على القرى الحدودية.
مواضيع ذات صلة
مرقص: موافقة مجلس الوزراء على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب
lebanon 24
15/05/2025 16:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عدوان بعد جلسة مجلس النواب: ليست مسؤولية المجلس النيابي أنّ يُعلّق المهل وعلى الحكومة أنّ تُصدر قراراً لتعليق دفع الضرائب والرسوم في المناطق المتضرّرة من الحرب
lebanon 24
15/05/2025 16:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
lebanon 24
15/05/2025 16:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب نحو إقرار اللوائح المقفلة في بيروت : المناصفة مقابل صلاحيات المحافظ؟
lebanon 24
15/05/2025 16:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-05-15
09:16 | 2025-05-15
09:10 | 2025-05-15
09:08 | 2025-05-15
09:02 | 2025-05-15
09:01 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24