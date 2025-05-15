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لبنان

الصمد لأهالي بخعون: الانتخابات انتهت... فلنحفظ وحدتنا

Lebanon 24
15-05-2025 | 06:29
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 رأى النائب جهاد الصمد، أن "صفحة الانتخابات البلدية قد طويت، ونأمل من اهالي بخعون ان يتطلعوا الى الامام، وان يتعاطوا مع الانتخابات على انه استحقاق وانتهى، واننا كنا وسنبقى عائلة واحدة تجمعنا بلدة بخعون".
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وناشد في بيان "الانصار والمحبين وجميع اهالي البلدة الابتعاد عن اي كلام او ممارسات استفزازية، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسيء الى اصحابها قبل ان تسيء الى الاخرين، كما انها لا تؤدي الا الى الشقاق وتوتير الاجواء والعلاقات بين اهالي البلدة، وهو امر مرفوض ولا نقبله ابدا".

واكد الصمد أن "أي شخص يبث او ينشر كلاما مسيئا يتحمل مسؤوليته لوحده، وانا لا اغطي احدا كائنا من كان".
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