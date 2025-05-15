الصمد لأهالي بخعون: الانتخابات انتهت... فلنحفظ وحدتنا

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رأى النائب ، أن "صفحة قد طويت، ونأمل من اهالي بخعون ان يتطلعوا الى الامام، وان يتعاطوا مع الانتخابات على انه استحقاق وانتهى، واننا كنا وسنبقى عائلة واحدة تجمعنا بلدة بخعون".وناشد في بيان " والمحبين وجميع اهالي البلدة الابتعاد عن اي كلام او ممارسات استفزازية، خصوصا على ، والتي تسيء الى اصحابها قبل ان تسيء الى الاخرين، كما انها لا تؤدي الا الى الشقاق وتوتير الاجواء والعلاقات بين اهالي البلدة، وهو امر مرفوض ولا نقبله ابدا".واكد أن "أي شخص يبث او ينشر كلاما مسيئا يتحمل مسؤوليته لوحده، وانا لا اغطي احدا كائنا من كان".