توقيف شخص أمام مبنى بلدية طرابلس... إليكم ما كان يقوم به (صورة)

أفادت مندوبة " "، أنّ شرطة بلدية أوقفت شخصاً يقوم بفرض "الخوات" على المواطنين أمام .

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وأفادت مصادر مطلعة أن الشخص المذكور من أصحاب السوابق، وكان قد أوقف سابقاً في قضايا تتعلق بأعمال إبتزاز وفرض "خوات" في أماكن عامة.