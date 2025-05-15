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لبنان

توقيف شخص أمام مبنى بلدية طرابلس... إليكم ما كان يقوم به (صورة)

Lebanon 24
15-05-2025 | 06:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية طرابلس أوقفت شخصاً يقوم بفرض "الخوات" على المواطنين أمام مبنى البلدية.
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وأفادت مصادر مطلعة أن الشخص المذكور من أصحاب السوابق، وكان قد أوقف سابقاً في قضايا تتعلق بأعمال إبتزاز وفرض "خوات" في أماكن عامة.
 
 
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