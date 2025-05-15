هاشم: للضغط على العدو من أجل وقف عدوانه والانسحاب من لبنان

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شارك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور هاشم في أعمال مؤتمر اتحاد مجالس برلمانات ، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عدد من الوفود المشاركة، أبرزها لقاءات مع رئيسة الإندونيسي بوان مهاراني، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، رئيس محمد باقر قاليباف، إضافة إلى وفود من سلطنة وساحل العاج.وشهد المؤتمر لقاءً خاصاً لهاشم مع لجنة العمل البرلماني الدولي الإندونيسية برئاسة علي سير مهداني، حيث شدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات وتنسيق الجهود لمساندة المشتركة، وعلى رأسها دعم .ونقلت رئيسة البرلمان الإندونيسي تحياتها إلى ، والمجلس النيابي اللبناني، والشعب اللبناني، لا سيما أبناء الجنوب، الذين "يحتضنون الكتيبة الإندونيسية العاملة في إطار قوة اليونيفل"، مؤكدة تضامن بلادها مع الجنوب في مواجهة الاعتداءات ، ومشددة على "الشراكة الإنسانية التي تجمع بين الجنود الإندونيسيين وأهالي المنطقة".كما أكدت مهاراني أن "إندونيسيا تقف بثبات إلى جانب لبنان، وتسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، وتكليف لجنة العمل البرلماني بالتواصل مع البرلمان اللبناني لترجمة هذا الالتزام إلى خطوات عملية".من جانبه، أشار النائب قاسم هاشم إلى أن "لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً همجياً يطال كل المناطق، ويستهدف الإنسان والحجر على حد سواء"، مؤكداً حاجة لبنان إلى "دعم الأشقاء والأصدقاء في المحافل الدولية، للضغط على العدو من أجل وقف عدوانه والانسحاب من الأراضي المحتلة، من مزارع وتلال كفرشوبا وصولاً إلى كل شبر انتهكه ".ووجّه هاشم شكره لإندونيسيا على "تعاطفها مع أبناء الجنوب، وعلى العلاقة الإنسانية التي جمعت جنودها بأهالي المنطقة، والتي تجاوزت المهام الرسمية إلى روابط اجتماعية وأخوية"، معتبراً أن "هذه العلاقات تمنح الكتيبة الإندونيسية شهادة حيّة على حجم المعاناة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وتشكل منطلقاً للدول المشاركة لمساندة لبنان في مواجهة العدوان وكشف حقيقته أمام العالم".