فوز بلدتي حاريص وبافليه في قضاء صور بالتزكية

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مع إقفال باب الترشّح للانتخابات البلدية والاختيارية، واستمرار إعلان نتائج الفوز بالتزكية في عدد من البلدات، انضمّت بلدتا حاريص وبافليه في إلى قائمة البلدات التي حُسمت فيها المعركة سلفاً، وذلك بعد انسحاب مرشحين، ما أدى إلى فوز بالتزكية.