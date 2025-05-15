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لبنان

فوز بلدتي حاريص وبافليه في قضاء صور بالتزكية

Lebanon 24
15-05-2025 | 07:07
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مع إقفال باب الترشّح للانتخابات البلدية والاختيارية، واستمرار إعلان نتائج الفوز بالتزكية في عدد من البلدات، انضمّت بلدتا حاريص وبافليه في قضاء صور إلى قائمة البلدات التي حُسمت فيها المعركة سلفاً، وذلك بعد انسحاب مرشحين، ما أدى إلى فوز المجالس البلدية بالتزكية.
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