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لبنان

بري استقبل وفداً من كلية الحقوق في جامعة فينيسيا

Lebanon 24
15-05-2025 | 07:30
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استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مكتبه في مقر المجلس في ساحة النجمة، وفدا من طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة فينيسيا، والذي كان يتابع وقائع الجلسة التشريعية.
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