عدوان: الانقسام مستمر حول الحرب… لكننا نشرّع لجميع اللبنانيين

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قال رئيس والعدل ، عقب رفع جلسة مجلس النواب، إن المجلس لا يزال بانتظار أن تحيل استقلالية ، مشددًا على أن "المسؤولية في هذا المجال تقع على عاتق الحكومة، لا المجلس النيابي".وفي ما يتعلق بالأوضاع الناتجة عن الحرب، أشار عدوان إلى أنه "ليس من صلاحيات المجلس النيابي تعليق المهل القانونية"، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرار فوري بتعليق دفع الضرائب والرسوم في ، دعمًا للمواطنين هناك.وأوضح عدوان أن "الانقسام السياسي حول الحرب ومسؤوليات اندلاعها ما زال قائمًا، لكننا في المجلس النيابي نعمل على التشريع لكل اللبنانيين دون الانخراط في مزايدات سياسية".وحول ملف ، أكد أن "الحكومة مطالبة بتقديم خطة متكاملة واضحة المعالم، لكن هذا المسار يشهد تباطؤًا نتيجة ربط بعض الدول تقديم المساعدات بمسألة السلاح"، في إشارة إلى التعقيدات السياسية المحيطة بالملف.