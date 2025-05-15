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لبنان
عدوان: الانقسام مستمر حول الحرب… لكننا نشرّع لجميع اللبنانيين
Lebanon 24
15-05-2025
|
07:27
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قال رئيس
لجنة الإدارة
والعدل
النائب جورج عدوان
، عقب رفع جلسة مجلس النواب، إن المجلس لا يزال بانتظار أن تحيل
الحكومة مشروع قانون
استقلالية
القضاء
، مشددًا على أن "المسؤولية في هذا المجال تقع على عاتق الحكومة، لا المجلس النيابي".
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وفي ما يتعلق بالأوضاع الناتجة عن الحرب، أشار عدوان إلى أنه "ليس من صلاحيات المجلس النيابي تعليق المهل القانونية"، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرار فوري بتعليق دفع الضرائب والرسوم في
المناطق المتضررة
، دعمًا للمواطنين هناك.
وأوضح عدوان أن "الانقسام السياسي حول الحرب ومسؤوليات اندلاعها ما زال قائمًا، لكننا في المجلس النيابي نعمل على التشريع لكل اللبنانيين دون الانخراط في مزايدات سياسية".
وحول ملف
إعادة الإعمار
، أكد أن "الحكومة مطالبة بتقديم خطة متكاملة واضحة المعالم، لكن هذا المسار يشهد تباطؤًا نتيجة ربط بعض الدول تقديم المساعدات بمسألة السلاح"، في إشارة إلى التعقيدات السياسية المحيطة بالملف.
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