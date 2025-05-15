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لبنان

الضمان الاجتماعي يحوّل 126 مليار ليرة لتغطية علاج مرضى غسيل الكلى

Lebanon 24
15-05-2025 | 07:45
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في إطار جهوده المتواصلة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمضمونين، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إعطاء أولوية قصوى لعلاج مرضى غسيل الكلى، نظراً لحاجتهم الملحة إلى جلسات علاجية منتظمة، حيث يشكّل أي تأخير خطرًا مباشرًا على حياتهم.
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وفي هذا السياق، وجّه الدكتور كركي الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 126 مليار ليرة لبنانية إلى المستشفيات والأطباء بدلًا عن علاج مرضى غسيل الكلى، ما يرفع إجمالي المدفوعات في هذا المجال منذ بداية العام الحالي إلى 570 مليار ليرة.

وأكد الصندوق في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة أن هذه الخطوة تعكس التزامه المستمر بتأمين العلاجات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الضاغطة، وكذلك حرصه على تسديد المستحقات بشكل منتظم ودوري.

كما شدد الدكتور كركي على أهمية الشراكة المستمرة مع المؤسسات الصحية، لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، لا سيما لمرضى غسيل الكلى، الذين يتكفّل الضمان بكامل كلفة علاجهم بنسبة 100%.

وفي ختام البيان، أعلن كركي أن مجلس إدارة الصندوق سيناقش في جلسته المقبلة يوم الجمعة موضوع تعديل تعرفات الفحوصات الشعاعية (PET SCAN – MRI – CT-SCAN)، تمهيدًا لاتخاذ قرار من شأنه التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المضمونين.
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